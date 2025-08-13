Pawan Singh ने पलंग पर लैटाकर इस सेक्सी हीरोइन के साथ किया प्यार, बेडरूम वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल

भोजपुरी इंडस्ट्री के चहिते कलाकारों में से एक पवन सिंह हमेशा खबरों का हिस्सा बने रहते हैं। एक्टर की दमदार एक्टिंग और दिल छू जाने वाली आवाज लोगों को बेहद पसंद है। उनके हर गाने रिलीज होते हैं, इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगते हैं। इसके अलावा पवन सिंह के पुराने गाने भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहता हैं, ऐसे ही एक बार फिर एक्टर का गाना युट्यूब पर हंगामा मचा रहा है और इस गाने का एक छोटी क्लिप वीडियों भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायर हो रहा हैंस जिसे पवन सिंह एक खूबसूरत और सेक्सी एक्ट्रेस के साथ पलगं पर रोमांस करते दिख रहे हैं।

पवन सिंह ने इस एक्ट्रेस को पलंग पर लिटाकर किया रोमांस

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायर हो रहा पवन सिंह का ये वीडियों उनके ही सुपरहिट भोजपुरी गाने ‘प्यार करीले पलंग पर ढाई के’ (Pyar Karela Palang pe Dhai ke) का है। इस भोजपुरी गाने में पवन सिंह बेहद खूबसूर और सेक्सी एक्ट्रेस हर्षिका पूनच्चा के साथ पलंग पर लेटे है और उनके साथ रोमांस कर रहे हैं, इस दौरान दोनों बेहद करीब, जिसे देख लोगों के बिच की गर्मी भी बढ़ गई हैं। भोजपुरी गाने ‘प्यार करीले पलंग पर ढाई के’ मे एक्ट्रेस हर्षिका पूनच्चा बोल्ड अंदाज देख हर कोई पानी-पानी हो गया हैं, वही पवन सिंह भी कम नहीं नजर आ रहा हैं। इस भोजपुरी गाने में पवन सिंह ओर हर्षिका पूनच्चा एक दूसरे से लिपट-चिपट कर डांस कर रहे हैं, एक्ट्रेस के कातिलाना डांस मूव्स लोगों की सांसें थम गई हैं। लोग इस भोजपुरी गाने के वीडियों को बार-बार देख रहे हैं।

लोगों को पसंद आ रहा है भोजपुरी गाना ‘प्यार करीले पलंग पर ढाई के’

बता दें कि इस सुपरहिट भोजपुरी गाने ‘प्यार करीले पलंग पर ढाई के’ (Pyar Karela Palang pe Dhai ke) को पवन सिंह ने प्रियंका सिंह के साथ मिलकर गाया हैं, दोनों की अवाज लोगों के दिलों में घर कर गई हैं। इस भोजपुरी गाने को अब तक 50 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इसपर 40 हजार से ज्यादा लाइक भी आ चुके हैं। कुछ ही समय पहले इस गाने ‘प्यार करीले पलंग पर ढाई के’ को रफ्तार हिट चैनल पर अपलोड किया गया था।