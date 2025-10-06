Pawan Singh के फैंस ने दी रेप और जान से मारने की धमकी, एक्ट्रेस बोली-हम किस ज़माने में…
Pawan Singh के फैंस ने दी रेप और जान से मारने की धमकी, एक्ट्रेस बोली-हम किस ज़माने में…

'मैं जब से शो से बाहर आई हूं तब से मुझे जान से मारने और रेप की धमकी दी जा रही है'-ये कहना है अहाना कुमरा का जो कि राइज एंड फॉल शो में पवन सिंह के साथ दिखी थीं.

By: Kavita Rajput | Published: October 6, 2025 10:33:18 AM IST

Aahana Kumra Pawan Singh Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस अहाना कुमरा (Aahana Kumra) ने खुलासा किया है कि उन्हें ऑनलाइन रेप और जान से मारने की धमकी मिल रही है. अहाना ने कहा कि ये धमकियां उन्हें भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) के फैंस से मिल रही है और उन्हें लगातार ऑनलाइन हैरेस किया जा रहा है. अहाना रियलटी शो राइज एंड फॉल में कंटेस्टेंट थीं जिसमें पवन सिंह के साथ उनकी कुछ अनबन थी. अहाना का कहना है कि जब से वो शो से बाहर आई हैं उन्हें ऑनलाइन जमकर हैरेस किया जा रहा है जिसकी शिकायत अब उन्होंने शो के मेकर्स से भी की है. 

अहाना बोली-शो मेकर्स से की शिकायत 
एक इंटरव्यू में अहाना ने इस बारे में खुलासा करते हुए कहा, मैं जब से शो से बाहर आई हूं तब से मुझे जान से मारने और रेप की धमकी दी जा रही है. मैंने ऐसी सारी धमकियों के स्क्रीनशॉट्स शो के मेकर्स को भेजे हैं. मुझे ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी. 

रेप और जान से मारने की धमकियों के परेशान होकर अहाना ने कहा, मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि हम लोग कौन से ज़माने में जी रहे हैं? किस सदी में हैं कि मेरी एक बात कहने पर मुझे इतनी धमकियां मिल रही हैं, इतनी चीज़ें मेरे बारे में बोली जा रही हैं और कुछ नहीं कहा जा रहा. 

हमारी अनबन खत्म हो चुकी: अहाना
अहाना ने आगे कहा कि उनकी कही कोई ऐसी बात है जो पवन सिंह के फैंस को बुरी लग गई है. अहाना ने कहा, मैंने पवन सिंह के साथ जो भी अनबन थी वो शो के स्टेज पर ही सुलझा ली थी. यहां तक कि मैंने उन्हें कहा था कि मैं उनकी बहुत इज्ज़त करती हूं क्योंकि बहुत कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला. अहाना ने उस मोमेंट की भी बात की जब उन्होंने पवन सिंह की मां के पैर छुए थे और पवन सिंह ने उन्हें सबके सामने स्टेज पर ही कहा था, अगर मैं आपसे सॉरी बोल दूं तो मैं कोई छोटा नहीं हो जाऊंगा. अहाना ने आगे कहा कि लोगों को इस बात की इज्ज़त करनी चाहिए कि पवन सिंह और उनके बीच की अनबन खत्म हो चुकी है. अहाना बोलीं, मैं समझ सकती हूं कि लोग गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें बुरा लगा है. 

