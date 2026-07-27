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Pawan Singh Viral Video: अपनी मां का पैर पकड़ कर क्यों रोने लगे पवन सिंह? भोजपुरी सुपरस्टार का इमोशनल वीडियो वायरल

Pawan Singh Viral Video: प्रोमो में, पवन सिंह अपनी माँ के सामने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए दिख रहे हैं. वह बताते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है, उसमें उनकी माँ का सबसे बड़ा हाथ है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 27, 2026 2:32:17 PM IST

पनी मां के पैर पकड़कर रो पड़े भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह
पनी मां के पैर पकड़कर रो पड़े भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह


Pawan Singh: भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स में से एक पवन सिंह की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. जब भी उनका कोई नया गाना रिलीज़ होता है, तो उसे तुरंत लाखों व्यूज़ मिल जाते हैं, जिससे उन्हें “पावर स्टार” निकनेम मिला है. हाल ही में, पवन सिंह अशनूर ग्रोवर के होस्ट किए गए रियलिटी शो “राइज़ एंड फ़ॉल” में दिखे थे, और अब, वह एक और रियलिटी शो को लेकर खबरों में हैं. वह भोजपुरी इंडस्ट्री के पहले रियलिटी शो, जिसका टाइटल “भोजपुरी बवाल” है, में नज़र आएंगे. शो का एक हालिया प्रोमो, जिसका टाइटल “भोजपुरी बवाल” है, सामने आया है, जिसमें पवन सिंह अपनी माँ की देखभाल करते हुए दिख रहे हैं.

रियलिटी शो “भोजपुरी बवाल” Jio Hotstar पर स्ट्रीम होने वाला है. शो का लेटेस्ट प्रोमो अभी धूम मचा रहा है, जिसमें पवन सिंह का इमोशनल साइड दिखाया गया है. उनके शो, “भोजपुरी बवाल” का एक नया प्रोमो रिलीज़ हुआ है, जिसमें वह अपनी माँ के सामने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, और उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

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इमोशनल हो गए पवन सिंह 

प्रोमो में, पवन सिंह अपनी माँ के सामने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए दिख रहे हैं. वह बताते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है, उसमें उनकी माँ का सबसे बड़ा हाथ है. इस प्रोमो का एक छोटा सा क्लिप अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए पवन सिंह ने लिखा, “हमारी माई, हमारी दुनिया.” क्लिप में, पवन सिंह अपनी माँ प्रतिभा देवी के पैरों की मालिश करते हुए दिख रहे हैं. उनकी माँ ने पवन सिंह से कहा, “अगर तुम्हारी माँ गुज़र गईं तो तुम क्या करोगे? इसलिए जल्दी शादी कर लो और घर बसा लो.” अपनी माँ की बातें सुनकर, पावर स्टार खुद को रोक नहीं पाए और रोते हुए कहा, “अगर तुम्हारी माँ चली गई, तो पवन सिंह भी चला गया.”

वीडियो में, पवन सिंह ने यह भी कहा, “अगर मेरे पास कोई एसेट है, तो वह मेरी माँ है.” फैंस को पवन सिंह का यह साइड बहुत पसंद आया. उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि वह अपनी माँ की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं. पवन सिंह ने दूसरी बार ज्योति सिंह से शादी की है, जिनके साथ उनका अभी डिवोर्स केस चल रहा है.

Tags: Pawan singh
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