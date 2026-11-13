‘खुद को कानून से ऊपर समझते हैं पवन सिंह!’, कोर्ट नहीं पहुंचे अभिनेता तो छलका ज्योति सिंह का दर्द; कही बड़ी बात

पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक मामला कोर्ट में विचाराधीन है. कई बार बुलाए जाने के बावजूद पवन सिंह के पेश न होने पर ज्योति सिंह नाराज हो गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि पवन सिंह कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और वह अपने आपको जज से भी ऊपर समझते हैं.

ज्योति सिंह ने क्या बोला?

पवन सिंह संग तलाक मामले में कोर्ट की सुनवाई थी, जिसमें ज्योति सिंह पहुंची थीं. लेकिन एक बार फिर से पावरस्टार पवन सिंह नहीं पहुंचे. इसे लेकर ज्योति सिंह मीडिया से बात करते हुए अभिनेता पर भड़क गईं. उन्होंने कहा कि सरकारी पद पर होने के बावजूद पवन सिंह न तो सरकारी व्यवस्था की गरिमा का ख्याल रख रहे हैं और न ही अदालत के आदेशों को गंभीरता से ले रहे हैं. बार-बार समन भेजे जाने के बाद भी कोर्ट में उनकी गैरमौजूदगी पर सवाल उठाते हुए ज्योति ने कहा कि उन्हें शायद लगता है कि उनके सामने कानून और अदालत की कोई अहमियत नहीं है. जैसे वे खुद को सबसे ऊपर समझने लगे हैं.

भावुक हुईं ज्योति सिंह

मीडिया से बात करते हुए ज्योति सिंह भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ते हुए अब थकान महसूस होती है. साथ ही पवन सिंह पर आरोप लगाया कि उनका मकसद सिर्फ उन्हें परेशान करना है. ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह ऐसी सरकार से जुड़े हैं, जो बेटियों के नाम पर प्रचार करती है, लेकिन खुद उनकी बेटी जैसी महिला को परेशान किया जा रहा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद यह बात न पवन सिंह को दिख रही है और न ही सरकार को.

यह खबर भी पढ़ें: 5000 लोगों के साथ सोने वाले एक्टर की बढ़ी मुसीबत, 6 और कुंवारी युवतियां आईं सामने; कहा- दिन में ही देखकर हो जाता था बेकाबू