‘खुद को कानून से ऊपर समझते हैं पवन सिंह!’, कोर्ट नहीं पहुंचे अभिनेता तो छलका ज्योति सिंह का दर्द; कही बड़ी बात

ज्योति सिंह ने क्या बोला?
कोर्ट में पेश नहीं हुए पवन सिंह, पत्नी ज्योति सिंह की छलकी आंखें भोजपुरी स्टार और भाजपा MLC पवन सिंह की कोर्ट में गैरहाजिरी पर पत्नी ज्योति सिंह का दर्द छलक पड़ा। मीडिया के सामने भावुक ज्योति ने कहा कि सरकारी पद पर रहते हुए भी पवन सिंह सरकारी व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं। कोर्ट बार-बार बुला रहा है, लेकिन वे पेश नहीं हो रहे। ज्योति ने आरोप लगाया कि पवन सिंह कानून को मजाक समझ बैठे हैं, शायद उन्हें लगता है कि वे सबसे ऊपर हैं!
— Sadan Singh (@SadanJee) November 13, 2026
भावुक हुईं ज्योति सिंह
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