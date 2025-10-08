‘ज्योति सिंह से रिश्ता कमरे तक…’,पत्नी के आरोपों पर पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द को दर्द नहीं होता क्या?

Pawan Singh News: वैसे तो भोजपुरी स्टार हमेशा अपने स्टाइल, लुक और डांस को लेकर चर्चा में रहते हैं. लेकिन हाल ही में एक ऐसा स्टार चर्चाओं में है जो पूरे बिहार के दिल में बस्ता है. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे विवाद के बीच ब्यान जारी किया है. अपना दर्द बताते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें घर आने से किसी ने नहीं रोका. फ़िलहाल उनका अपनी पत्नी से तलाक का मामला चल रहा है. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें की ज्योति सिंह ने आरा में भरण-पोषण का दावा दायर किया है.

पवन सिंह का छलका दर्द

चल रहे वाद-विवाद के बीच पवन सिंह ने सवाल उठाया कि चुनाव से एक-दो महीने पहले ज्योति का स्नेह क्यों नहीं दिखा. उन्होंने दावा किया कि ज्योति के पिता रामबाबू सिंह उनके पास आए और कहा कि मेरी बेटी को विधायक बना दो, फिर तुम उसे अकेला छोड़ सकते हो. इसके अलावा पवन सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ज्योति विधायक बनने के लिए इतना नीचे गिर जाएंगी. इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि मैं अपनी सीमाएं नहीं लांघ सकता, मेरे माता-पिता ने मुझे यही संस्कार दिए हैं. दुनिया मुझे पावर स्टार कहती है. मैं 40 साल का हूं, और मैं भी चाहता हूं कि मेरा बेटा या बेटी दरवाज़ा खोले. मेरा स्टाफ़ दरवाज़ा खोलता है.

मर्द का दर्द नहीं समझते- पवन सिंह

जहां ज्योति फुट-फूटकर रोती हुई दिखाई दी वहीं पवन सिंह ने भी अपने दर्द को सांझा किया. यह बात करते हुए पवन सिंह भावुक हो गए और कहा कि मैं भी इंसान हूं, थक जाता हूं कभी कभी. महिला की हर बात पर आंसू गिर जाता है, मर्द का दर्द नहीं दिखता है. जो लोग इस मैटर पर मजे ले रहे हैं, इतना कह दूं कि फैमिली की बात जो भी होती है वो कमरे में होती है, कैमरे पर नहीं. पवन सिंह ने कहा कि जो लोग मजा ले रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं घर की बात घर मे होती है. हमारे केस का मैटर तीन चार साल से चल रहा है अब नजदीकी संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि जब ज्योति ने देखा कि मैंने बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, विनोद तावड़े से मुलाकात कर ली, तब उनको लगा कि मैं चुनाव लड़वा सकता हूं. जब कि ऐसा नहीं है.

ऐसे लगाएं अपने बचपन को गले! इस Gemini Prompt का इस्तेमाल कर छलक जाएंगे आंसूं