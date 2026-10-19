‘अक्षरा सिंह मेरा बाबू है, मेरा बच्चा है…’, पावरस्टार पवन सिंह का एक्ट्रेस पर आया प्यार, मंच पर कर दिया बड़ा खुलासा

भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिहार में दुर्गा पूजा के एक इवेंट के दौरान अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह और उनके परिवार से सबके सामने माफी मांगी है. इसके साथ ही उन्होंने एक्ट्रेस के काम की तारीफ भी की. क्या अक्षरा सिंह और पवन सिंह में सबकुछ ठीक हो गया? देखें अभिनेता ने क्या कहा.

एक्ट्रेस और उनके माता-पिता से मांगी माफी

अभिनेता पवन सिंह बिहार के मुंगेर के कल्याणपुर में दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे. जहां उन्हें एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था. उन्होंने स्टेज से भीड़ को एड्रेस किया और अपनी पूर्व प्रेमिका अक्षरा सिंह और उनके माता-पिता के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की. साथ ही अक्षरा सिंह से माफी मांगी.

अक्षरा सिंह को बोला बाबू-बच्चा

पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को बहुत ही प्यारे ढंग से संबोधित किया. उन्होंने कहा, ‘अक्षरा मेरा बाबू है, मेरा बेटा है. उनके पिताजी मेरे भैया हैं और उनकी माताजी मेरी भाभी हैं. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अक्षरा से दिल से माफ़ी मांगी है और दर्शकों से तालियां बजाने को कहा है.एक्टर ने बोला, ‘मैं दिल से सॉरी बोलता हूं. अगर अक्षरा जी के माता-पिता को मेरे चलते बुरा लगा है और गलत लगा है, तो मैं भैया-भाभी को सॉरी बोलता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं.’

अक्षरा सिंग फिर काम करने को लेकर दिया हिंट

अभिनेता ने कहा कि जो कुछ हुआ, वो आखिर में भगवान के हाथ में था. फिर उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि क्या वे उन्हें और अक्षरा को फिर से स्क्रीन पर साथ देखना चाहते हैं. इस पर भीड़ ने तालियों और खुशी से जवाब दिया. पवन सिंह ने फिर कहा, ‘तो बहुत जल्दी हम लोग एक साथ नज़र आएंगे.’

पवन सिंह और अक्षरा सिंह के रिश्ते के बारे में

पवन सिंह और अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की मशहूर जोड़ियों में से एक रहे हैं. दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी थीं, लेकिन 2018 में पवन की ज्योति सिंह से शादी के बाद उनके रिश्ते में दरार आ गई. 2019 में अक्षरा ने पवन पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना समेत कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद FIR भी दर्ज हुई. अब पवन के सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद दोनों के दोबारा साथ आने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि, अक्षरा पहले कह चुकी हैं कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और पवन के साथ दोबारा काम नहीं करना चाहतीं.

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