इस गाने में लड़की बने पवन सिंह, लोगों ने भोजपुरी की 'कटीली नचनिया' रख दिया था नाम
इस गाने में लड़की बने पवन सिंह, लोगों ने भोजपुरी की 'कटीली नचनिया' रख दिया था नाम

Pawan Singh Viral Dance: भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह ने एक ऐसा भी गाना बनाया है जिसमें वो खुद लड़की बने हैं. उनका ये गाना शायद ही आपने पहले सुना हो. सालों पहले रिलीज हुआ ये सॉन्ग भोजपुरी लर्वस के बीच बहुत पॉपुलर है.

By: Shraddha Pandey | Published: September 21, 2025 7:15:04 PM IST

Pawan Singh Viral Song
Pawan Singh Viral Song

Pawan Singh Viral Song: भोजपुरी के पावरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अपने जबरदस्त गानों के लिए मशहूर हैं. वो इंडस्ट्री में जितना फेम अपने काम को लेकर पाते हैं उतना ही उनका नाता विवादों से भी  रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने एक ऐसा गाना भी किया है जिसमें वो खुद लड़की के गेटअप में नजर आए थे? यह गाना है, ‘ताला में चाभी डाल दा'(Tala me chabhi daal da). इस वीडियो में पवन सिंह का अंदाज इतना अलग था कि फैंस ने उन्हें प्यार से भोजपुरी की ‘कटीली नचनिया’ कह डाला.

यह गाना करीब 7 साल पहले रिलीज हुआ था, लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर जब भी इसकी क्लिप वायरल होती है तो दर्शक हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं. पवन सिंह ने इस वीडियो में रंगीन कपड़े, मेकअप और गर्ल्स स्टाइल में डांस कर हर किसी को चौंका दिया था. यही वजह है कि पवन सिंह के गाने की ये झलक उनके करियर के सबसे यादगार पलों में से एक मानी जाती है.

क्यों वायरल हुआ ये गाना?

गाने ताला में चाभी डाल दा में पवन सिंह का एक्सपेरिमेंट लोगों को काफी पसंद आया. उनका गर्ल अवतार और ओवर-द-टॉप डांसिंग स्टाइल फैंस को बेहद फनी और एंटरटेनिंग लगा. इस गाने ने भोजपुरी गानों की लिस्ट में अपनी अलग पहचान बना ली और Pawan Singh viral Bhojpuri song के तौर पर आज भी सर्च किया जाता है.

पवन सिंह का यह वीडियो सिर्फ उनकी एक्टिंग और डांसिंग स्किल ही नहीं दिखाता, बल्कि यह भी साबित करता है कि वो खुद पर एक्सपेरिमेंट करने से कभी पीछे नहीं हटते. यही वजह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका नाम अलग ही पहचान रखता है. अब इस बीच जब अभिनेता राइज एंड फॉल रियलिटी शो में नजर आए तो उनके सालों पुराने गाने भी सोशल मीडिया पर तहलका मचाने लगे. 

इस गाने में लड़की बने पवन सिंह, लोगों ने भोजपुरी की ‘कटीली नचनिया’ रख दिया था नाम

इस गाने में लड़की बने पवन सिंह, लोगों ने भोजपुरी की ‘कटीली नचनिया’ रख दिया था नाम

इस गाने में लड़की बने पवन सिंह, लोगों ने भोजपुरी की ‘कटीली नचनिया’ रख दिया था नाम
इस गाने में लड़की बने पवन सिंह, लोगों ने भोजपुरी की ‘कटीली नचनिया’ रख दिया था नाम
इस गाने में लड़की बने पवन सिंह, लोगों ने भोजपुरी की ‘कटीली नचनिया’ रख दिया था नाम
इस गाने में लड़की बने पवन सिंह, लोगों ने भोजपुरी की ‘कटीली नचनिया’ रख दिया था नाम