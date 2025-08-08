चादर में एक दूसरे से लिपटे दिखे Pawan Singh और Monalisa! रात के अंधेरे में किया पगल तोड़ रोमांस, वायरल हो रहा है वीडियो

Bhojpuri Songs: भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) और सेक्सी एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) का एक रोमांटिक वीडियों इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ एक ही चादर में लिपटे- चिपटे नजर आ रहे हैं। पवन सिंह और मोनालिसा का यह मोस्ट रोमांटिक वीडियो अब आग की तरह सोशल मीडिया पर तबाही मचा रहा है और अब हर जगह इस जोड़ी के चर्चे हैं।

पवन सिंह और मोनालिसा का सेक्सी रोमांटिक वीडियो (Pawan Singh And Monalisa Sexy Romantic Video)

दरअसल, पवन सिंह और मोनालिसा का यह सेक्सी रोमांटिक वीडियो एक भोजपुरी गाने ‘कइसे थमाई’ (Kaise Thamai) का हैं, जिसका क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस भोजपुरी जाने में मोनालिसा और पवन सिंह पलग तोड़ रोमांस करते नजर आ रहे हैं, दोनों का बोल्ड और सेक्सी अंदाज देख हर किसी की आखें फटी की फटी रह गई हैं।भोजपुरी गाने (Bhojpuri Songs) ‘कइसे थमाई’ में मोनालिसा भिगे बालों में बिना कपड़े पहने चादर से खुद को ढ़के नजर आ रही हैं, इस दौरान एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत और सेक्सी लग रही हैं। वहीं पवन सिंह मोनालिसा दीवानो की तरह देखते नजर आ रहे हैं, वीडियों में बन रहे इस रोमांटिक मोमेंट की क्लिप सोशल मीडिया पर तबाही मचा रही हैं और हर कोई इस भोजपुरी गाने के वीडियों को रोक-रोक कर देख रहे हैं।

10 साल पहले रिलीज हुई फिल्म ‘देश परदेश’ का भोजपुरी गाना (Bhojpuri Song From The Movie ‘desh Pardesh’ Released 10 Years Ago)

पवन सिंह और मोनालिसा के यह भोजपुरी गाने ‘कइसे थमाई’ (Kaise Thamai) 10 साल पहले रिलीज हुई फिल्म ‘देश परदेश’ का है, जो अब दोबारा यूटयूब पर तहलका मचा रहा हैं। इस मोस्ट रोमांटिक भोजपूरी गाने (Bhojpuri Songs) पर अब तक 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। बता दें इस भोजपुरी गाने को पलक ने अपनी दिलकश आवाज दी है। यह ‘देश परदेश’ फिल्म का गाना है