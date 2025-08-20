Home > भोजपुरी > Kajal Raghwani ने गिरा डाला साड़ी का पल्लू, देख Pawan Singh हुए मदहोश, कहा- ऐ हो दादा लेबु का तू जान… जलवा दिखा के

Kajal Raghwani ने गिरा डाला साड़ी का पल्लू, देख Pawan Singh हुए मदहोश, कहा- ऐ हो दादा लेबु का तू जान… जलवा दिखा के

Bhojpuri Hit Song: एक बार फिर काजल राघवानी और पवन सिंह का एक भोजपुरी गाना 'लेबु का तू जान'  'lebu Ka Tu Jaan' इंटरनेट पर वायरल हो रहा हैं। इस सुपरहिट गाने में काजल राघवानी ( Kajal Raghwani) और पवन सिंह के साथ जबरदस्त रोमांस करती नजर आ रही हैं, वहीं पवन सिंह भी एकट्रेस के प्यार में खोए दिख रहे हैं।

Published By: chhaya sharma
Published: August 20, 2025 23:47:00 IST

Pawan Singh And Kajal Raghwani Bhojpuri song lebu Ka Tu Jaan
Pawan Singh And Kajal Raghwani Bhojpuri song lebu Ka Tu Jaan

Bhojpuri Hit Song: भोजपुरी इंडस्ट्री की कई जोड़ी ऐसी है, जो पर्दें पर आते ही धूंम मचा देती हैं, ऐसी एक जोड़ी है काजल राघवानी और पवन सिंह की, जो लोगों को काफी पसंद हैं, यही वजह एक साथ दोनों का कोई भी गाना आता है, तो धमाल मच जाता हैं। इसके अलावा काजल राघवानी (Kajal Raghwani) और पवन सिंह (Pawan Singh) के साथ में कई ऐसे पूराने रोमांटिक गाने हैं, जो इंटरनेट पर छाए रहते हैं। ऐसे ही एक बार फिर दोनों का एक पूराना गाना सोशल मीडिया पर तबाही मचा रहा है, जिसे लोग करोड़ो बार देख चुके हैं। 

काजल राघवानी और पवन सिंह का सबसे रोमांटिक गाना (The Most Romantic Song Of Kajal Raghwani And Pawan Singh)

दरअसल, काजल राघवानी और पवन सिंह का एक भोजपुरी गाना ‘लेबु का तू जान’  ‘lebu Ka Tu Jaan’ इंटरनेट पर एक बार फिर वायरल हो रहा हैं। यह गाना 9 साल से पहले रिलीज हुई फिल्‍म ‘बाज गईल डंका’ का है। इस सुपरहिट गाने में काजल राघवानी (Kajal Raghwani) और पवन सिंह के साथ जबरदस्त रोमांस करती नजर आ रही हैं, वहीं पवन सिंह भी एकट्रेस के प्यार में खोए हुए हैं और मदहोश नजर आ रहे हैं। इस वायरल भोजपुरी गाने में काजल राघवानी का बोल्ड और सेक्सी अंदाज लोगों को उनका दीवाना बना रहा है। फैंस इस गाने के वीडियों को बार-बार देख रहे हैं। गाने में काजल राघवानी और पवन सिंह (Pawan Singh) की रोमांटिक केमिस्‍ट्री लोगों को बेहद पसंद आ रही हैं। इस भोजपुरी गाने ‘लेबु का तू जान’ में काजल तेज हवाओं में अपना आंचल संभाल रही, वहीं पवन सिंह उन्हें देख उनकी खूबसूरतू में खो गए हैं और कहते हैं ‘ऐ हो दादा लेबु का तू जान… जलवा दिखा के।’

https://youtu.be/eZskzb4CdmE?feature=shared

पवन सिंह ने अपनी खूबसूरत अवाज में गाया यह भोजपुरी गाना ‘लेबु का तू जान’ (Pawan Singh Sang This Bhojpuri Song ‘lebu Ka Tu Jaan’ In His Beautiful Voice)

बता दें इस भोजपुरी गाने ‘लेबु का तू जान’ को पवन सिंह (Pawan Singh) ने अपनी खूबसूरत अवाज में गाया और उनका साथ इंदु सोनाली ने दिया है। वहीं मधुकर आनंद के संगीत ने इस गाने में जान डाल दी है। इस भोजपुरी गाने के बोल ‘टॉप भोजपुरी सॉन्‍ग्‍स’ चैनल पर रिलीज किया गया है और इस पर अब तक 12 म‍िल‍ियन यानी 1.20 करोड़ से अध‍िक व्यूज आ चुके हैं। 

Tags: Bhojpuri Hit SongKajal RaghwaniKajal Raghwani bhojpuri songKajal Raghwani songPawan singhpawan singh new song
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
Kajal Raghwani ने गिरा डाला साड़ी का पल्लू, देख Pawan Singh हुए मदहोश, कहा- ऐ हो दादा लेबु का तू जान… जलवा दिखा के

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Kajal Raghwani ने गिरा डाला साड़ी का पल्लू, देख Pawan Singh हुए मदहोश, कहा- ऐ हो दादा लेबु का तू जान… जलवा दिखा के

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kajal Raghwani ने गिरा डाला साड़ी का पल्लू, देख Pawan Singh हुए मदहोश, कहा- ऐ हो दादा लेबु का तू जान… जलवा दिखा के
Kajal Raghwani ने गिरा डाला साड़ी का पल्लू, देख Pawan Singh हुए मदहोश, कहा- ऐ हो दादा लेबु का तू जान… जलवा दिखा के
Kajal Raghwani ने गिरा डाला साड़ी का पल्लू, देख Pawan Singh हुए मदहोश, कहा- ऐ हो दादा लेबु का तू जान… जलवा दिखा के
Kajal Raghwani ने गिरा डाला साड़ी का पल्लू, देख Pawan Singh हुए मदहोश, कहा- ऐ हो दादा लेबु का तू जान… जलवा दिखा के
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?