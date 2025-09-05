Home > भोजपुरी > Pawan Singh ने किया Amrapali Dubey को लेटाकर खूब प्यार! लाल साड़ी में दिखा एक्ट्रेस का sexy अंदाज, वायरल वीडियो ने मचाया तहलका

Pawan Singh ने किया Amrapali Dubey को लेटाकर खूब प्यार! लाल साड़ी में दिखा एक्ट्रेस का sexy अंदाज, वायरल वीडियो ने मचाया तहलका

Pawan Singh And Amrapali Dubey Bhojpuri Song: भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरहिट जोड़ी पवन सिंह और आम्रपाली दुबे जब भी एक साथ आते हैं तो धमाल मचा देते हैं। यही वजह है कि दोनों की फिल्में और गाने आते ही सुपहिट हो जाते हैं। हाल ही में एक बार फिर पवन सिंह और आम्रपाली दुबे का एक गाना सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेफॉर्म्स पर तहलका मचा रहा है। गाने में पवन सिंह और आम्रपाली दुबे के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं।

Published By: chhaya sharma
Published: September 5, 2025 16:28:40 IST

Pawan Singh And Amrapali Dubey Bhojpuri Song
Pawan Singh And Amrapali Dubey Bhojpuri Song

Bhojpuri Song: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह हमेशा अपनी फिल्मों और हिट गानों को लेकर खबरों में बने रहते। फैंस उनकी दमदार अदाकारी और दिलकश आवाज के कायल है। वहीं आम्रपाली दुबे भोजपुरी की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं, उनकी हर आदा पर फैंस जान वार सकते हैं। ऐसे में पवन सिंह और आम्रपाली दुबे जब भी पर्दे पर एक साथ आते हैं, तो हर जगह धूम मचा देते हैं, दोनों की कोई फिल्म हो या गाना आते ही टॉप ट्रेंड में छा जाता है। वहीं पवन सिंह और आम्रपाली दुबे के पुराने गाने भी इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। ऐसे ही एक बार फिर भोजपुरी की इस सुपरहिट जोड़ी का पुराना गाना इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहा है और इसका एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

पवन सिंह और आम्रपाली दुबे का रोमांटिक भोजपुरी गाना 

दरअसल, इंटरनेट पर भोजपुरी की सुपरहिट जोड़ी पवन सिंह और आम्रपाली दुबे का पुराना गाना ‘राते दिया बुताके’ खूब वायरल हो रहा है। इस भोजपुरी गाने को 7 साल पहले रिलीज किया गया था, जो अब एक बार फिर युट्यू पर टॉप ट्रेंड में छाया हुआ है। भोजपुरी गाने ‘राते दिया बुताके’ में पवन सिंह, आम्रपाली दुबे संग जबरदस्त रोमांस करते नजर आ रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के प्यार में दीवाने दिख रहे हैं। गाने में एक्टर का दमदार अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है, वहीं आम्रपाली दुबे का सेक्सी और बोल्ड अंदाज हर किसी को उनका दीवाना बना रहा है। इस भोजपुरी गाने में पवन सिंह और आम्रपाली दुबे की केमिस्ट्री लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। 

इस भोजपुरी गाने ने तोड़ा 100 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड 

रिपोर्ट्स की माने तो पवन सिंह और आम्रपाली दुबे का यो भोजपुरी गाना ‘राते दिया बुताके’ भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला गाना था जिसने 100 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बनाया था। इस भोजपुरी गाने को पवन सिंह ने खूद अपनी आवाज में गाया है और इंदू सोनाली ने उनका साथ दिया है। वहीं गाने के लिरिक्स सुमित सिंह चंद्रवर्शी ने लिखे हैं। इस भोजपुरी गाने की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है और आज भी लोग इसे ऐसे ही सुनते है, जैसे पहली बार सुना था।  

Tags: Aamrapali Dubeybhojpuri ganabhojpuri songPawan singh
