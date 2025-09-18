Pawan Singh और अक्षरा सिंह का सबसे रोमांटिक गाना, आज भी सुनकर मचलने लगते हैं फैंस

Pawan Singh Akshara Romantic Song: भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) की सबसे चर्चित जोड़ी में से एक पवन सिंह (Pawan Singh) और अक्षरा सिंह (Akshara Singh) की जोड़ी भी है. इन दोनों सितारों ने कई हिट गाने और फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता. लेकिन, बात अगर सबसे रोमांटिक गाने की करें तो भर जाता ढोड़ी (Bhar Jata Dhodi) का नाम जरूर लिया जाएगा. इस गाने में दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों को ऐसा दीवाना बनाया कि रिलीज होते ही यह भोजपुरी म्यूजिक चार्ट्स पर छा गया.

पवन सिंह की दमदार आवाज और अक्षरा सिंह की अदाओं का जादू इस गाने को अलग ही लेवल पर ले जाता है. गाने के बोल और सीन्स इतने रोमांटिक थे कि फैंस आज भी इसे सुनकर झूम उठते हैं. सोशल मीडिया पर यह गाना बार-बार शेयर किया जाता है और यूट्यूब पर इसके करोड़ों व्यूज़ हैं. कई लोग इसे भोजपुरी इंडस्ट्री का क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग मानते हैं.

यहां देखें गाने का वीडियो

असल जिंदगी में भी साथ देखना चाहते थे लोग

फैंस का कहना है कि भर जाता ढोंड़ी सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि उस दौर की यादें हैं जब पवन और अक्षरा की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था. दोनों की जोड़ी को देखकर दर्शक असल जिंदगी में भी उन्हें एक-साथ देखना चाहते थे.

फैंस की फेवरेट जोड़ी हुआ करते थे पवन-अक्षरा

हालांकि, वक्त के साथ चीजें बदल गईं. पवन सिंह और अक्षरा सिंह के रिश्ते ने एक अलग मोड़ लिया और दोनों के बीच दूरियां आ गईं. मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक अपीयरेंस से साफ है कि अब दोनों के बीच पहले जैसी बॉन्डिंग नहीं है. फिर भी, जब भी भर जाता ढोंड़ी, जैसे गाने बजते हैं, तो फैंस पुराने दिनों की उस खूबसूरत यादों में खो जाते हैं, जब भोजपुरी सिनेमा की ये जोड़ी रोमांस और चार्म का दूसरा नाम हुआ करती थी.