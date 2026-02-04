Home > भोजपुरी > पवन सिंह का 3 मिनट 36 सेकेंड का वीडियो, सोशल मीडिया पर बना बवाल; स्टेज पर लड़की से क्या कह दिया?

पवन सिंह का 3 मिनट 36 सेकेंड का वीडियो, सोशल मीडिया पर बना बवाल; स्टेज पर लड़की से क्या कह दिया?

Pawan Singh: भोजपुरी स्टार पवन सिंह का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब बवाल काट रहा है. यह वीडियो एक वाइव शो के दौरान का है. जिसमें वह एक एक्ट्रेस को मजाकिया अंदाज में शादी का ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Published: February 4, 2026 12:22:17 PM IST

भोजपुरी स्टार पवन सिंह का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब बवाल काट रहा है.
भोजपुरी स्टार पवन सिंह का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब बवाल काट रहा है.


Pawan Singh’s 3 Minute 36 second Video Viral: भोजपुरी  इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. सोशल मीडिया  (Pawan Singh Viral Video) पर उनके कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों हर तरफ आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. वीडियो में पवन सिंह एक लाइव स्टेज पर नजर आ रहे हैं. वह एक एक्ट्रेस को बड़े ही मजाकिया अंदाज में शादी का ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

पवन सिंह का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ‘छपरा जिला’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. यह वीडियो करीब 3 मिनट 26 सेकंड का है. वीडियो में पवन सिंह स्टेज पर एक एक्ट्रेस के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं. बातचीत के दौरान वह पवन सिंह से उनकी शादी को लेकर सवाल करते है. उसके जवाब में एक्ट्रेस कहती है कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है. वह एक बेहद अच्छा लड़का खोज रही हैं.

शादी के लिए किया प्रपोज 

वीडियो में  एक्ट्रेस जब अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर के बारें में खूबियां गिनाती हैं, तो पवन खुद को विकल्प के तौर पर पेश कर देते हैं. वह कहते हैं कि लड़का तो सामने ही खड़ा है. बस अब आप कमियां बता दीजिए. वह खुद को ‘टिकाऊ’ बताते हैं. उनका यह अंदाज दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देता है. उनका यह वीडियो हर तरफ वायरल हो रहा है. 

एक्ट्रेस ने कसा तंज 

वीडियो में आगे एक्ट्रेस रिश्तों पर तंज कसती हैं. इस पर पवन सिंह भी लड़के-लड़कियों के बदलते रवैये पर सवाल करने लगते हैं. वह कहते हैं कि लंबे रिश्ते निभाने के लिए दोनों पक्षों का समझदार होना बेहद जरुरी है. 

विवादों में रहे पवन सिंह 

 बता दें कि, पवन सिंह की निजी जिंदगी काफी विवादों से घिरी रही हैं. उन्होंने दो शादियां की हैं. उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह का निधन साल 2015 में हो गया था. इसके बाद उन्होंने साल 2018 में ज्योति सिंह से शादी की. हालांकि, उनका तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है. ज्योति ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. 

