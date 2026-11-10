Pawan Kalyan Divorce: राजनीति के बादशाह लेकिन शादीशुदा जिंदगी में पनौती! पवन कल्याण को छोड़ चलीं तीसरी बीवी; किया तलाक का ऐलान

Pawan Kalyan Anna Konidala Divorce: आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक्टर पवन कल्याण और उनकी पत्नी अन्ना कोनिडाला ने शादी के 13 साल बाद अलग होने का ऐलान किया है. कल्याण के इंस्टाग्राम पेज पर कल देर रात पोस्ट किए गए एक जॉइंट स्टेटमेंट में, उन्होंने कहा कि उन्होंने यह फैसला “आपसी समझ और सम्मान” के साथ लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों अच्छे दोस्त बने रहेंगे.

‘हम अच्छे दोस्त रहेंगे’

बयान में लिखा था, “भले ही हमारी शादी खत्म हो गई है, हम अच्छे दोस्त और अपने प्यारे बच्चों के लिए समर्पित माता-पिता बने रहेंगे. उनकी खुशी और भलाई हमेशा हमारी साझा प्राथमिकता रहेगी.” अपने शुभचिंतकों को संबोधित करते हुए, कपल ने लोगों से इस पर्सनल बदलाव के दौरान उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने का भी अनुरोध किया. इसमें कहा गया, “इस पर्सनल बदलाव के दौरान, हम आपकी समझ, दया और हमारी प्राइवेसी का सम्मान चाहते हैं. हम इस सफर में हमारे साथ खड़े रहने वाले सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं.” इस अलगाव के साथ कल्याण की तीसरी शादी खत्म हो गई है.

खत्म हुई तीसरी शादी

कल्याण की शादी पहले 1997 में नंदिनी से हुई थी, लेकिन 1999 में दोनों अलग हो गए. बाद में उन्होंने 2009 में एक्टर रेणु देसाई से शादी की, जिनसे उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, लेकिन 2012 में उनकी शादी का तलाक हो गया. 2013 में, पवन ने अन्ना से शादी की, जो मूल रूप से रूस की हैं. उनके दो बच्चे हैं, पोलेना अंजना पवनोवा और मार्क शंकर पवनोविच. कल्याण, एक्टर चिरंजीवी और नागेंद्र बाबू के छोटे भाई हैं, उन्होंने 1996 में अक्कड़ा अम्माई इक्काडा अब्बाई से एक्टिंग में डेब्यू किया.

उन्होंने 2008 में अपने बड़े भाई चिरंजीवी द्वारा बनाई गई प्रजा राज्यम पार्टी (PRP) की यूथ विंग युवराजम के प्रेसिडेंट के तौर पर अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया. PRP में अपने समय के दौरान, कल्याण ने चुनाव नहीं लड़ा और न ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट संभाला, हालांकि उन्होंने पार्टी के लिए एक्टिवली कैंपेन किया. बाद में, जब 2011 में PRP का कांग्रेस में मर्जर हुआ, तो कल्याण ने नाराज़गी जताई और अपनी पॉलिटिकल ज़िंदगी से ब्रेक ले लियामार्च 2014 में, कल्याण ने जन सेना पार्टी बनाई और 2014 के चुनावों में एक्टिवली कैंपेन किया.

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