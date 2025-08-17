Home > मनोरंजन > हम टैलेंटेड नहीं…Param Sundari जाह्नवी कपूर पर इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने लगाए भद्दे इल्जाम…सुन आपके कानों से भी निकलने लगेगा खून, सबके सामने कह डाली ये बात

Pavitra Menon Gets Angry On Janhvi Kapoor: मलयाली एक्ट्रेस पवित्रा मेनन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह जाह्नवी कपूर पर अपनी भड़ास निकालती नजर आ रही हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 17, 2025 15:24:00 IST

Pavitra Menon gets angry on Janhvi Kapoor
Pavitra Menon gets angry on Janhvi Kapoor

Pavitra Menon Gets Angry On Janhvi Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म परम सुंदरी को लेकर काफी सुर्खियां बंटोर रही हैं। इस फिल्म में उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा रोमांस करते नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का ट्रेलर काफी समय पहले रिलीज कर दिया गया है। अब बस फैंस को फिल्म का इंतजार है। फैंस के बीच फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है। 

मलयाली एक्ट्रेस ने शेयर किया वीडियो

इस बीच एक मलयाली एक्ट्रेस है जिन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई है। वह इसे लेकर सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालती नजर आ रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर नाराजगी जाहिर की है। उनका ये वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने वीडियो जारी कर मेकर्स को लताड़ लगाई है। फिल्म में जाह्नवी कपूर को कास्ट करने पर वह नाराजगी जाहिर करती नजर आ रही हैं। 

पवित्रा मेनन ने जाह्नवी कपूर को लगाई फटकार

मलयाली एक्ट्रेस पवित्रा मेनन ने हाल ही में वीडियो शेयर कर बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर पर अपनी भड़ास निकाली है। इस वीडियो में वह काफी गुस्से में नजर आ रही है। एक्ट्रेस कह रही है कि- मैं एक मलयाली हूं, मैंने हाल ही में परम सुंदरी का ट्रेलर देखा, मुझे यह समझ नहीं आता कि ये लोग मलयाली एक्ट्रेस को कास्ट क्यों नहीं करते हैं। क्या हम टैलेंटेड नहीं हैं।

वह आगे कहती हैं कि- जिस तरह से मैं हिंदी में बात कर हूं, उसी तरह से मलयालम भी अच्छी बोलती हूं। लेकिन उसके बावजूद हिंदी फिल्मों में रोल मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। हम लोग काफी बड़ी-बड़ी चीजें कर चुके हैं। क्या कोई जानता है कि एक मलयाली कैसे बोलता है। वह भी हर किसी की तरह सामान्य होते हैं। हम सिर्फ जैस्मिन के फूल पहनकर मोहिनीयट्टम नहीं करते। अगर आप तिरुवनंतपुरम नहीं बोल सकते। पवित्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि जाह्नवी के फैंस उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। 

