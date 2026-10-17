पॉल वाटर्स ने जारी की इंडियन-आयरिश ‘कोज़ी क्राइम मिस्ट्री’ की दूसरी किस्त, जानें कब होगी भारत में रिलीज

ब्रिटेन के लेखक पॉल वाटर्स ने अपनी भारतीय-आयरिश ‘कोज़ी क्राइम मिस्ट्री’ सीरीज़ का दूसरा भाग हाल ही में लंदन में लॉन्च किया है. भारत में इसे अगले हफ्ते रिलीज़ किया जाएगा. उत्तरी आयरलैंड के बेलफ़ास्ट के रहने वाले पॉल वाटर्स को भारत से तब प्यार हो गया, जब उन्हें दिल्ली में जन्मी अपनी पत्नी अनेशा से प्यार हुआ. उन्होंने अपनी पत्नी के शहर को पृष्ठभूमि बनाकर ‘मर्डर इन मूनलाइट स्क्वायर’ (Murder in Moonlight Square) लिखी थी. अब एक आयरिश नन और दिल्ली के एक होटल मालिक की अनोखी जोड़ी की सफलता के बाद उन्होंने ‘डेथ एट द एलीफेंट हाउस’ (Death At the Elephant House) नाम से इस सीरीज़ का अगला भाग पेश किया है.

पॉल वाटर्स ने PTI को बताया कि इन किताबों में दो मुख्य किरदार हैं. एक हैं सिस्टर अगाथा मर्फी, जो एक आयरिश नन हैं और अब लगभग रिटायर हो चुकी हैं. वह ‘सिस्टर्स ऑफ़ द अमेजिंग ग्रेस’ (जिन्हें ‘सैगीज़’ भी कहा जाता है) से जुड़ी हैं. अपराध सुलझाने में उनकी साथी हैं अवतार मेहता, जो चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक ‘दिल्ली हवेली होटल’ के मालिक हैं. पहली किताब में उनकी मुलाकात अचानक उसके होटल के पीछे छिपकर सिगरेट पीते हुए होती है. इसके बाद वे पुलिस, जासूसों, एक गायब होने वाले मेहमान और एक गुप्त कातिल से जुड़े कई झमेलों में फंस जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी वे अपना सेंस ऑफ ह्यूमर (मजाकिया अंदाज) बनाए रखते हैं.

उन्होंने बताया कि दूसरी किताब में अपराध सुलझाने वाली यह अनोखी जोड़ी फिर से लौटती है. इस बार वे दिल्ली के एक बेहद अमीर परिवार, एक प्रभावशाली गैंगस्टर, पुलिस की घेराबंदी और सिगरेट चुराने वाले एक हाथी से जुड़ी बंद कमरे की एक खतरनाक गुत्थी सुलझाते हैं. उनकी आंटी अगाथा जो एक नन थीं और देश भर में पढ़ाती थीं. अगाथा को काफी तेज-तर्रार माना जाता था, इसलिए उनके धार्मिक संगठन ने उन्हें आयरलैंड से भारत भेज दिया. भारत में उनकी आखिरी पोस्टिंग दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर थी.

पॉल वाटर्स ने बताया कि मेरी पत्नी ने गौर किया कि उनकी पहली पोस्टिंग पुणे (जिसे तब पूना कहा जाता था) में थी. मेरी पत्नी की मां और उनकी दो बहनों ने भी वहीं पढ़ाई की थी, जब उनका परिवार उस इलाके से विस्थापित होकर आया था जो अब पाकिस्तान में है. थोड़ी छानबीन के बाद हमें पता चला कि मेरी आंटी अगाथा ने ही मेरी पत्नी की दिवंगत मां को पढ़ाया था. मुझे लगा कि जैसे भारत या खुद ब्रह्मांड मुझे प्रेरित कर रहा है कि मैं चांदनी चौक की पृष्ठभूमि पर अपनी ‘इंडो-आयरिश कोज़ी क्राइम’ (हल्की-फुल्की जासूसी) सीरीज लिखूं.

इस महीने के आखिर में भारत में होने वाले कई बुक इवेंट्स के बाद पॉल वाटर्स वापस अपने काम में जुट जाएंगे. उनका इरादा साल के हर महीने के लिए एक किताब लिखने का है, जिसमें होली, दिवाली, क्रिकेट और शादियों जैसे भारतीय जीवन के अहम पहलुओं को शामिल किया जाएगा. उनकी पहली भारतीय मिस्ट्री कहानी दिसंबर में क्रिसमस के समय की थी, जबकि नई किताब में सिस्टर अगाथा और अवतार जनवरी में लोहड़ी के त्योहार पर जलती हुई आग (अलाव) के बीच एक पेचीदा मर्डर केस सुलझाते नजर आते हैं.

लेखक ने जताई सफलता की उम्मीद

अंत में पॉल वाटर्स को उम्मीद है कि दुनिया भर के पाठक इस सीरीज के जरिए भारत और उनके काल्पनिक किरदारों के जीवन के एक पूरे साल का अनुभव ले सकेंगे. उन्होंने कहा कि मेरे लिए ऐसी किताबें लिखना ज़रूरी है जो भारतीय पाठकों को बिल्कुल असली लगें. इसलिए भले ही मेरी किताबें पूरी तरह से काल्पनिक हैं, लेकिन वे जीवन की सच्चाई और उन कहानियों पर आधारित हैं जो मैंने असल लोगों से उनके वास्तविक जीवन के बारे में सुनी हैं.

दिल्ली की गलियों का जिक्र

लेखक की रिसर्च में दिल्ली की गलियों में घूमना, या फिर चाय की चुस्की लेते हुए चुपचाप बैठकर ज़िंदगी को देखना और ड्रिंक के साथ गपशप करना शामिल है. फिक्शन (काल्पनिक कहानियां) असल ज़िंदगी ही होती हैं, बस इसमें माहौल को थोड़ा और उभार दिया जाता है. लेकिन भारत में तो माहौल पहले से ही बहुत जीवंत, रंगीन और एकदम सामने नज़र आने वाला होता है. अपनी कहानियों को चांदनी चौक में रखकर मैंने स्वाद, महक, आवाज़ और नज़ारों—यानी हर तरह के अहसास—को और भी ज़्यादा गहरा कर दिया है. भारत एक ऐसा व्यस्त, जीवंत, विविध और लगातार बदलने वाला देश है, जहां लोग अलग-अलग रफ़्तार से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसलिए कहानियों को सेट करने के लिए यह यकीनन सबसे बेहतरीन जगह है.