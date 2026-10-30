Patrick Stewart Death: ‘X-Men’ के प्रोफेसर X को लेकर आई दुखद खबर, पैट्रिक स्टीवर्ट के निधन से हॉलीवुड में शोक

Patrick Stewart Death: हॉलीवुड के जाने-माने एक्टर पैट्रिक स्टीवर्ट, जो स्टार ट्रेक सीरीज़ में जीन-ल्यूक पिकार्ड और X-Men फ़िल्म फ़्रैंचाइज़ में प्रोफ़ेसर चार्ल्स ज़ेवियर के अपने पॉपुलर रोल के लिए जाने जाते थे, उनकी लंबे समय से स्पोक्सपर्सन केली बुश नोवाक के मुताबिक, वो ‘अल्ज़ाइमर बीमारी और लेवी बॉडी डिमेंशिया’ से थोड़ी लड़ाई के बाद 86 साल की उम्र में गुज़र गए.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

उनकी मौत की खबर उनके ऑफ़िशियल X पेज पर दी गई. पोस्ट से पता चला कि एक्टर, जिनकी मौत लॉस एंजिल्स में उनके घर पर हुई, अल्ज़ाइमर बीमारी से जूझ रहे थे. पोस्ट का कैप्शन था, ‘फूलों की जगह, जॉन्स हॉपकिन्स अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ रिसर्च सेंटर फ़ंड और अल्ज़ाइमर फ़ाउंडेशन ऑफ़ अमेरिका केयरगिवर रिसोर्सेज़ में मेमोरियल कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है.’

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X-Men में निभाया अहम रोल

बयान में, केली बुश नोवाक ने कहा कि एक्टर की मौत “अल्ज़ाइमर बीमारी और लेवी बॉडी डिमेंशिया के साथ एक छोटी और दिल को छू लेने वाली यात्रा’ के बाद हुई. पैट्रिक स्टीवर्ट के परिवार में उनकी तीसरी पत्नी, सिंगर सनी ओज़ेल और एक्टर शीला फाल्कनर से उनकी पहली शादी से हुए बच्चे डेनियल और सोफिया हैं. पैट्रिक स्टीवर्ट की मौत की खबर आते ही उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया. हॉलीवुड सुपरस्टार ह्यू जैकमैन, जिन्होंने X-Men फिल्म फ्रेंचाइजी में वूल्वरिन का रोल किया था, ने अपने अक्सर साथ काम करने वाले को-स्टार को एक “ज़बरदस्त दोस्त और इंसान” के तौर पर याद किया.