बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. आज कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर की फिल्म पति पत्नी और वो रिलीज हो चुकी हैं और सुबह से ही दर्शक इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन्स भी दे रहे हैं. जी हां, कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर के ये कॉमेडि ड्रामा फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. इस फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. साथ ही यूजर्स फिल्म के सभी डायलॉग्स और फिल्म में दिखाया गया कॉमेडी ड्रामा काफी पसंद आ रहा है. साथ ही तीनों के फैंस भी उनकी फिल्म की काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.

अब फिल्म रिलीज हो गई है, अब सभी तो शानदार रिएक्शन सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है. फिल्म में कार्तिक आर्यन चिंटू त्यागी के किरदार में नजर आ रहे हैं. वहीं भूमि पेडनेकर उनकी पत्नी के किरदार में नजर आ रही हैं और अनन्या पांडे उन दोनों के बीच वो की भूमिका निभाते हुए नजर आ रही हैं. पति पत्नी और वो फिल्म 70 के दशक में आई संजीव कुमार की पति पत्नी और वो का रीमेक है. फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट 40 करोड़ रुपए है और उम्मीद है कि ये फिल्म पहले हफ्ते अपना प्रॉफिट निकाल लेगी.

दर्शक ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए लिख रहे हैं. Seriously thankful for getting the 1st Day, 1st Show Tickets for Pati Patni Aur Woh, tomorrow. This is the most a fan can do. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि @ananyapandayy has totally committed to the character she is playing in Pati Patni aur Woh and excelled for the same. वहीं तीसरा यूजर लिखता है All the very best for pati patni aur woh..The song dhemme dhemme is ekdum mast..Hope it enters 100 cr club in week’s time.. Best wishes.

Pati Patni Aur Woh box office prediction: Kartik Aaryan film to earn Rs 8 crore on Day 1 https://t.co/mGQBGRsjoC via @IndianExpress — Surya Prakasam Prabh (@surya_girija) December 6, 2019

#AnanyaPanday has excelled as an actress in Pati Patni Aur Woh with her presence on screen & her excellent dialog delivery@ananyapandayy pic.twitter.com/bFSjTlM9fc — karnamit (@amitkarn99) December 5, 2019

Seriously thankful for getting the 1st Day, 1st Show Tickets for Pati Patni Aur Woh, tomorrow ❤️

This is the most a fan can do 😘 @TheAaryanKartik @ananyapandayy — Shaf✨ (@al_shafiq27) December 5, 2019

पति पत्नी और वो फिल्म का निर्देशन मुद्सर अजीज कर रहे हैं. मुद्सर अजीज इससे पहले हैप्पी भाग जाएगी और हैप्पी फिर भाग जाएगी जैसी कॉमेडी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं. फिल्म की कहानी कानपुर के पीडब्यूडी इंजीनियर अभिनय त्यागी उर्फ चिंटू त्यागी के जीवन पर केंद्रित है जिसका रोल कार्तिक आर्यन प्ले कर रहे हैं. साथ ही फिल्म में अपार शक्ति खुराना और सनी सिंह छोटे से रोल में नजर आ रहे हैं.

Pati Patni Aur Woh https://t.co/245pMqNnsD Few Hours left for this Excellent Hilarious Comedy to be in Theatres ,Have you booked your Tickets? If not Kindly book through @_PVRCinemas @Inox @CarnivalCin or any other Theatres near you @TheAaryanKartik @bhumipednekar #AnanyaPanday — Aurobindo Mohapatra (@AurobindoBJP) December 5, 2019

