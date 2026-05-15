Pati Patni Aur Woh Do Review: शादी, शक और कॉमेडी का दिखा अंदाज! आयुष्मान खुराना की एक्टिंग ने मोहा मन?

फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ आखिरकार आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ वामिका गब्बी, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान भी हैं. मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित इस रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म को लेकर दर्शकों को अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. चलिए देखते हैं दर्शकों को कैसी लगी फिल्म.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी की बात करें, तो इसमें प्रयागराज में रहने वाले फॉरेस्ट ऑफिसर प्रजापति पांडे (आयुष्मान खुराना) की कहानी दिखाई है. उनकी पत्नी अपर्णा (वामिका गब्बी) एक टीवी रिपोर्टर. प्रजापति की दोस्त नीलोफर (रकुल प्रीत सिंह) के साथ ऑफिस में काम करती हैं. कहानी में रोमांच उस वक्त आता है, जब प्रजापति की जिंदगी में उनकी कॉलेज की पुरानी दोस्त चंचल (सारा अली खान) आती हैं. चंचल अपने प्रेमी से शादी करना चाहती हैं, इसमें उनकी मदद प्रजापति करता है. लेकिन इस वजह से उसका वैवाहिक जीवन खतरे में आ जाता है. क्योंकि अपर्णा को शक होता है कि उसके पति प्रजापति का नीलोफर से कुछ रिश्ता चल रहा है. वहीं चंचल के प्रेमी को लगता है कि प्रजापति और चंचल का कुछ चल रहा है. इसी बीच के द्वंद में कहानी फंसी है. फिर कैसे मामला सुलझता है कि इसके लिए आप फिल्म देख सकते हैं.

क्या बोल रहे दर्शक?

फिल्म देखने के बाद दर्शकों द्वारा एक्स पर प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं. सब अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इसे अच्छी बता रहा है तो कोई इसे बकवास कह रहा है.

Pati Patni Aur Woh Do is brain-rot comedy at its nadir, except it also wants us to leave those brains at home. Review:https://t.co/uwdZnxoevI — Rahul Desai (@ReelReptile) May 15, 2026

#PatiPatniAurWohDo Ayesha Raza gets on the nerves at first but her performance later manages to work, especially in the climax. All in all, Pati Patni Aur Woh Do is an average flick https://t.co/5N7jiHbWxj — Fenil Seta (@fenil_seta) May 15, 2026

#REVIEWW : Pati Patni Aur Woh Do#Ratings : ★★ (Outdated)#Review : Prajapati Panday stars Ayushmann Khurrana as a forest department officer who is happily living with his wife, played by Wamika Gabbi. The chaos begins when his childhood friend Chanchal Kumari, pic.twitter.com/b5my1MU7sJ — Abhishek Jaiswal (@abhi_jais7605) May 15, 2026

फिल्म के बारे में

मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित यह फिल्म कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे की पति पत्नी और वो की आध्यात्मिक अगली कड़ी के रूप में काम करती है. फिल्म का निर्माण टी-सीरीज फिल्म्स और बीआर स्टूडियोज के तहत भूषण कुमार और रेनू रवि चोपड़ा द्वारा किया गया है.