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Pati Patni Aur Woh Do Review: शादी, शक और कॉमेडी का दिखा अंदाज! आयुष्मान खुराना की एक्टिंग ने मोहा मन?

Pati Patni Aur Woh Do: आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिक गब्बी अभिनीत फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' आज 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. जानें दर्शकों को कैसी लगी फिल्म.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 15, 2026 6:03:40 PM IST

दर्शकों को कैसी लगी पति पत्नी और वो दो?
दर्शकों को कैसी लगी पति पत्नी और वो दो?


फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ आखिरकार आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ वामिका गब्बी, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान भी हैं. मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित इस रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म को लेकर दर्शकों को अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. चलिए देखते हैं दर्शकों को कैसी लगी फिल्म. 

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी की बात करें, तो इसमें प्रयागराज में रहने वाले फॉरेस्ट ऑफिसर प्रजापति पांडे (आयुष्मान खुराना) की कहानी दिखाई है. उनकी पत्नी अपर्णा (वामिका गब्बी) एक टीवी रिपोर्टर. प्रजापति की दोस्त नीलोफर (रकुल प्रीत सिंह) के साथ ऑफिस में काम करती हैं. कहानी में रोमांच उस वक्त आता है, जब प्रजापति की जिंदगी में उनकी कॉलेज की पुरानी दोस्त चंचल (सारा अली खान) आती हैं.  चंचल अपने प्रेमी से शादी करना चाहती हैं, इसमें उनकी मदद प्रजापति करता है. लेकिन इस वजह से उसका वैवाहिक जीवन खतरे में आ जाता है. क्योंकि अपर्णा को शक होता है कि उसके पति प्रजापति का नीलोफर से कुछ रिश्ता चल रहा है. वहीं चंचल के प्रेमी को लगता है कि प्रजापति और चंचल का कुछ चल रहा है. इसी बीच के द्वंद में कहानी फंसी है. फिर कैसे मामला सुलझता है कि इसके लिए आप फिल्म देख सकते हैं. 

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क्या बोल रहे दर्शक?

फिल्म देखने के बाद दर्शकों द्वारा एक्स पर प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं. सब अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इसे अच्छी बता रहा है तो कोई इसे बकवास कह रहा है. 

फिल्म के बारे में

मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित यह फिल्म कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे की पति पत्नी और वो की आध्यात्मिक अगली कड़ी के रूप में काम करती है. फिल्म का निर्माण टी-सीरीज फिल्म्स और बीआर स्टूडियोज के तहत भूषण कुमार और रेनू रवि चोपड़ा द्वारा किया गया है.

Tags: bollywoodpati patni aur woh do
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