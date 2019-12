बॉलीवुड, डेस्क मुंबई. कार्तिक आर्यन भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे की फिल्म पति पत्नी और वो शुक्रवार 6 दिसंबर को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने ओपनिंग डे में ही शानदार कमाई की थी और फिल्म अब तक शानदार कमाई कर रही है. तीसरे दिन भी पति पत्नी और वो ने सिनमाघरों में दर्शकों को अपनी तरफ खींचा और बॉक्स ऑफिस पर धमाल दिखाया. फिल्म ने तीसरे 14.51 करोड़ की कमाई की है और इस फिल्म ने अब तक टोटल लगभग 35.94 करोड़ की कमाई कर ली है.

संजय दत्त, अजुर्न कपूर और कृति सेनन की फिल्म पानीपत भी इस दिन ही रिलीज हुई लेकिन इस फिल्म का असर पति पत्नी और वो की कमाई पर नहीं पड़ा. कार्तिक आर्यन भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे की फिल्म पति पत्नी और वो ने पहले दिन 9.10 करोड़ और दूसरे दिन 12.33 करोड़ की कमाई की थी. अगर इस तरह से फिल्म को दर्शकों का प्यार मिलता रहा तो एक हफ्ते में फिल्म 100 करोड़ के कल्ब के करीब पहुंच सकती है.

कार्तिक आर्यन की इस फिल्म ने अपने पिछली फिल्मों की कमाई को पीछे छोड़ दिया है. क्योंकि अगर ओपनिंग डे में कार्तिक की फिल्मों की बात करें तो पति पत्नी और वो ने पहले दिन 9.10 करोड़ की कमाई की जो कि इनके करियर की फिल्मों में पहले दिन की सबसे अधिक कमाई रही. साल 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म लुका छुपी ने ओपनिंड डे पर 8.01 करोड़ कमाए, इसके साथ ही प्यार का पंचनामा 2 ने 6.80 करोड़, सोनू की टीटू की स्वीटी ने 6.42 करोड़ और प्यार का पंचनामा ने 92 लाख की कमाई की थी.

#PatiPatniAurWoh has a solid weekend… Day-wise growth – despite division of screen space [#Panipat] – is a plus and should ensure strong biz on weekdays… #KartikAaryan’s biggest 3-day opener… Fri 9.10 cr, Sat 12.33 cr, Sun 14.51 cr. Total: ₹ 35.94 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 9, 2019