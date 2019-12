बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. कार्तिक आर्यन भूमि पेडनेकर और अन्नया पांडे की फिल्म पति पत्नी और वो 6 दिसंबर को रिलीज हो गई. फिल्म ने पहले दिन शानदार कमाई की है. कार्तिक आर्यन के सभी फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में सबसे ज्यादा कमाई की है. फिल्म ने पहले दिन 9.10 करोड़ की कमाई की है जो बेहद ही शानदार है. फैन्स को फिल्म काफी पसंद आ रही है. है फुल इंटरटेनमेंट से भरपूर इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. विकेंड पर फिल्म के कमाई में इजाफा होने के चांस है.

बता दें कार्तिक की फिल्म प्यार का पंचनामा ने पहले दिन 92 लाख रुपये की कमाई की थी. सोनु की टिटू की स्वीटी ने पहले दिन 6.42 करोड़, प्यार का पंचामा 2 ने पहले दिन 6.80 करोड़ की कमाई की थी. तो वहीं लुका छुप्पी ने 8.01 की कमाई की थी. ये अबतक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. पहले दिन फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की है. लेकिन अब विकेंड पर कमाई में बढोतरी देखने को मिल सकती है.

फिल्म पति पत्नी और वो के बाद कार्तिक आर्यन को सूरज बड़जात्या की फिल्म के साइन किया गया है. जबकि पति पत्नी और वो के बाद कई प्रोजेक्ट बचे है दोस्ताना 2, लव आज कल 2, भूल भुलैया 2 जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं. इन सबके बाद भी कार्तिक आर्यन के पास बड़ी फिल्मों की लाइन लगी हुई है. मतलब ये साफ है 2020 में कार्तिक आर्यन बिजी रहने वाले हैं.

