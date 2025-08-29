Home > मनोरंजन > बहू हिना खान के नखरों से परेशान हुई सास, नेशनल टीवी पर सबसे सामने खोल दी एक्ट्रेस की सारी पोल

बहू हिना खान के नखरों से परेशान हुई सास, नेशनल टीवी पर सबसे सामने खोल दी एक्ट्रेस की सारी पोल

Hina Khan And Rocky Jaiswal : टीवी की फेमस एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बंटोर रही हैं। इन दिनों एक्ट्रेस अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ 'पति पत्नी और पंगा' शो में नजर आ रही हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 29, 2025 14:35:39 IST

Pati Patni Aur Panga Hina Khan:  टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ अपने पति के साथ धमाल मचाती नजर आ रही हैं। हिना के बाद उनके पति रॉकी जायसवाल भी लोगों के दिल में जगह बनाने के कोशिश कर रहे हैं। दोनों की जोड़ी को फैन्स काफी पसंद करते हैं। रॉकी जायसवाल एक्ट्रेस के साथ हर मुश्किल समय में एक साथ खड़े नजर आए। दोनों एक-दूसरे के साथ काफी खुश नजर आते हैं। दोनों की कैमिस्ट्री भी फैन्स को काफी पसंद आती है।  

‘पति पत्नी और पंगा’ के सेट पर मचा बवाल 

‘पति पत्नी और पंगा’ के खास एपिसोड में इस बार सभी की सास को इनवाइट किया गया है। हिना खान की सास भी इस एपिसोड में आती हैं। इस एपिसोड का प्रोमो भी सामने आ चुका है। हिना खान की सास ने बड़े ही बेबाक तरीके से अपनी बहू के सभी राज खोल के रख दिए हैं। उन्होंने शो में उन्होंने बताया कि- वह हर रोज घर में अपनी बहू-बेटे के लिए तरह-तरह के व्यंजन बनाती हैं। 

सास ने खोले एक्ट्रेस बहू के राज 

इस शो में उन्होंने आगे कहा कि- इसे किसी भी मसाले की कोई पहचान नहीं है। किचन से भी दूर रहती है, लेकिन फिर भी खाना देखकर बता देती है कि इसमें क्या ज्यादा और कम है। होस्ट मुनव्वर फारूकी इसी दौरान कहते हैं कि आता-जाता कुछ नहीं है लेकिन नखरे बहुत हैं। हिना खान की सास यह बात सुनकर कहती है कि- इनके बहुत नखरे हैं। 

पहली बार शो पर आई हिना की सास

लता जायसवाल की बातें सुन रॉकी और हिना दोनों हैरान रह जाते हैं। हिना की सास पहली बार किसी शो पर आई हैं। उन्होंने एक्ट्रेस की सारी पोल खोल कर रख देती है। इन शिकायतों को सुन हर कोई  हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाता है। हिना खान ने रॉकी जायसवाल के संग 4 जून 2025 को सीक्रेट वेडिंग कर हर किसी को हैरान कर दिया था। 

