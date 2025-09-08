Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 62 साल की उम्र में इतनी बड़ी गलती कौन करता है?, गोविंदा के बारे में सुनीता ने फिर कही चौंकाने वाली बात

62 साल की उम्र में इतनी बड़ी गलती कौन करता है?, गोविंदा के बारे में सुनीता ने फिर कही चौंकाने वाली बात

सुनीता आहूजा ने पति पत्नी और पंगा शो पर अपने और गोविंदा के रिश्ते को लेकर ऐसा बयान दे दिया हैं जिसके कारण फैंस चौक गए और उन्होंने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है की....

Published: September 8, 2025 10:39:00 IST

Govinda Divorce News: बॉलीवुड का फेवरेट कपल गोविंदा और सुनीता आहूजा काफी दिनों से चर्चा में चल रहे हैं, जिसकी वजह उनके डाइवोर्स रूमर्स हैं, जो आग की तरह फैले हुई है। पिछले महीने सोशल मीडिया में ये खबरे तेजी से वायरल हो रही थी कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और दोनों जल्दी तलाक लेने वाले हैं। इसी दौरान सुनीता आहूजा ने पति पत्नी और पंगा शो पर ऐसा बयान दे दिया हैं जिसके कारण फैंस चौक गए और उन्होंने अनुमान लगाना शुरू कर दिया की कपल के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा हैं।  

पति-पत्नी और पंगा की शो पर सुनीता ने दिया बड़ा बयान

कलर्स चैनल पर आ रहे रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा के नए प्रोमो में सुनीता आहूजा ने अपनी शादी को लेकर काफी बड़ा खुलासा किया है शो में उनसे एक सवाल पूछा गया कि इतने सालों से चल रहे रिश्ते में रूमर्स क्यों आते हैं? इस पर सुनीता ने कहा कि 40 साल तक किसी के साथ रहना बहुत ही मुश्किल होता है और उस समय इंसान से गलतियां होती हैं लेकिन उम्र के साथ चीज़ें बदल जाती है अगर एक यंग व्यक्ति कुछ गलती कर सकता है तो लेकिन 62 साल की उम्र में इतनी बड़ी गलती कौन कर सकता है?

 गणेश चतुर्थी के मौके पर गोविंदा और सुनीता आहूजा साथ आए नजर 

सुनीता आहूजा और गोविंदा गणेश चतुर्थी के मौके पर दोनों एक साथ नजर आए, उन्होंने मीडिया से बातचीत की जिसमें सुनीता कहती है कि अगर हमारे बीच कुछ सही नहीं होता तो हम इतने ज्यादा क्लोज होते क्यों? इसके आगे सुनीता आहूजा ने बोला की कोई भी मुझे और गोविंदा को अलग नहीं कर सकता है चाहे भगवान आ जाए या शैतान। इसी के बाद दोनों ने मीडिया को मैसेज भी दिया कि हमारा रिश्ता सेफ है और हम दोनों के बीच कोई परेशानी नहीं है। 

गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी 

गोविंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई थी और तब से लेकर आज तक उन दोनों एक साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करते आए है,   गोविंदा और सुनीता के दो बच्चे भी हैं टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा। आजकल जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर किसी के रिश्तों की टूटने की  खबर सामने आती है।  वही इन दोनों का रिश्ता एक मिसाल बना हुआ है कि कैसे कितनी परेशानी आ जाए दोनों अपने रिश्ते को संभाल कर रखते हैं। 

