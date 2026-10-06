‘पति पत्नी और पंगा 2’ के सेट पर आग ने मचाई तबाही, KBC और ‘हसल 5’ की शूटिंग भी हुई प्रभावित; अमिताभ-बादशाह को निकाला गया

बीते सोमवार यानी 5 अक्टूबर को मुंबई के गोरेगांव ईस्ट स्थित फिल्म सिटी में आग लग गई. हादसे के कारण कई टीवी शोज की शूटिंग प्रभावित हुई और एक्टर्स व क्रू को सेट से बाहर निकालना पड़ा. आग शाम करीब 4 बजे प्राइम फोकस स्टूडियो के पीछे ‘पति पत्नी और पंगा 2’ के अस्थायी सेट के बाहरी हिस्से में लगी. कुछ ही देर में धुआं ‘हसल 5’ और ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) के पास के सेट तक पहुंच गया था.

AIFEC और FWICE ने क्या कहा?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑल इंडिया फिल्म एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन (AIFEC) के प्रेसिडेंट और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने कहा कि अगर ‘पति पत्नी और पंगा 2’ के सेट पर उस वक्त शूटिंग चल रही होती, तो हादसा और गंभीर हो सकता था. उन्होंने बताया कि शो के सेट के शेड में आग लगने के बाद धुआं पास के ‘हसल 5’ और ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) के सेट तक पहुंच गया। इसके चलते वहां मौजूद क्रू को बाहर निकलना पड़ा. धुएं की वजह से अमिताभ बच्चन को भी KBC के सेट से बाहर जाना पड़ा और करीब डेढ़ घंटे तक शूटिंग रोकनी पड़ी.

अशोक दुबे ने कहा कि राहत की बात यह रही कि आग लगने के समय ‘पति पत्नी और पंगा 2’ के सेट पर शूटिंग नहीं हो रही थी. अगर वहां शूटिंग चल रही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

आग लगने की घटनाओं पर जताई चिंता

अशोक दुबे ने कहा कि फिल्म सिटी में आग लगने की घटना एक बड़ी चेतावनी है. उनके मुताबिक, शूटिंग सेट पर आग लगने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा नियमों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा. उन्होंने बताया कि करीब 10 दिन पहले रॉयल पाम्स में भी शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। अशोक लंबे समय से सेट पर स्ट्रक्चरल ऑडिट, फायर सेफ्टी और सुरक्षा जांच की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर इंसान की जान की भरपाई नहीं हो सकती.

कड़े एक्शन लिए जाने की उम्मीद है

आगे बातचीत के दौरान अशोक दुबे ने बताया कि सेट्स की सुरक्षा जांच को लेकर लेबर ऑफिसर, BMC और फेडरेशन की हेल्थ-सेफ्टी टीम के साथ बैठक हो चुकी है. उन्होंने कहा कि वह कई सालों से फायर डिपार्टमेंट और मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, हाल ही में चीफ फायर ऑफिसर और BMC को भी पत्र भेजा गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सेट्स के निरीक्षण और सुरक्षा नियमों को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

यह खबर भी पढ़ें: Qazi Touqeer Bigg Boss 20 Elimination: क्या शो से बाहर होने वाले हैं काजी तौकीर? कश्मीरी सिंगर की टीम ने किया खुलासा