जब डायरेक्टर के पीछे न्यूड होकर सड़क पर दौड़ीं परवीन बाबी, बेडरूम में ऐसा क्या हुआ था?

Parveen babi ran naked: एक्ट्रेस परवीन बाबी (Parveen babi) ना सिर्फ अपनी फिल्मों बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में रहा करती थीं. परवीन एक दौर में बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस में शुमार थीं. परवीन ने कई शानदार फिल्मों में काम किया था जिनमें शान, काला पत्थर, सुहाग, दो और दो पांच और अमर अकबर एंथनी जैसी फ़िल्में शामिल हैं. हालांकि, अपने समय की इस फेमस एक्ट्रेस का अंतिम समय बेहद बुरा बीता था. दरअसल, परवीन को सिजोफ्रेनिया नामक एक मानसिक बीमारी थी जिसके चलते वे लोगों को अपना दुश्मन मान लेती थीं. आज के इस आर्टिकल में हम आपको परवीन बाबी की पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बताएंगे जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं थीं.

महेश भट्ट के साथ अफेयर में थीं परवीन

जाने-माने फिल्ममेकर महेश भट्ट एक समय एक्ट्रेस परवीन बाबी के बेहद करीब थे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वे और परवीन लिव इन में लगभग तीन सालों तक रहे थे. हालांकि, बाद में जब महेश भट्ट को पता चला कि परवीन मानसिक रूप से बीमार हैं तो उन्होंने परवीन के साथ अपनेरिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया. लेकिन एक्ट्रेस की आखिरी सांस तक वे उनके मददगार जरूर बने रहे थे.

जब महेश भट्ट के पीछे न्यूड होकर दौडीं थीं परवीन

एक बार किसी इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया था कि वे और परवीन बेडरूम में थे. उनके बीच बेहद खुलापन था क्योंकि दोनों ही रिलेशनशिप में थे. इस बीच परवीन ने महेश भट्ट से कुछ ऐसा कहा कि उनका रिश्ता खटाई में पड़ गया. दरअसल, परवीन ने महेश से पूछा कि या तो यूजी या मैं ? उनके इस सवाल को सुनकर महेश भट्ट बेडरूम से कपड़े पहनकर बाहर निकल गए. महेश को जाता देख परवीन भी उनके पीछे दौड़ीं लेकिन वे बिना कपड़ों के थीं. महेश भट्ट जब घर से बाहर सीढ़ियों पर आए तो परवीन भी उनके पीछे-पीछे ऐसे ही चली आईं. इस घटना ने उस समय फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था.

यूजी कौन थे ?

यूजी का पूरा नाम यूजी कृष्णमूर्ति था. वे महेश भट्ट के मेंटर और एक फिलॉस्फर थे. जब महेश भट्ट को ये पता चला कि परवीन बाबी को सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी है तब यूजी ने भी एक्ट्रेस की बहुत मदद की थी. हालांकि, एक्ट्रेस की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी हालत बाद से बदतर होती चली गई. बाद में परवीन का निधन हो गया.