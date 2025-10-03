बालों का बिजनेस नहीं चल रहा? जो कपड़े होते जा रहे छोटे! इस हसीना ने अपने लुक से किया स्टन
Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > बालों का बिजनेस नहीं चल रहा? जो कपड़े होते जा रहे छोटे! इस हसीना ने अपने लुक से किया स्टन

बालों का बिजनेस नहीं चल रहा? जो कपड़े होते जा रहे छोटे! इस हसीना ने अपने लुक से किया स्टन

अपनी अदाओं का जलवा दिखाने वालीं एक्ट्रेस और बिजनेसवुमेन बन गई ये हसीना अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट से चर्चा का विषय बनती हैं, आजकल उनकी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमे उनका हॉट अंदाज देख फैन्स सुध- बुध खो बैठे है

By: Anuradha Kashyap | Published: October 3, 2025 6:33:42 AM IST

बालों का बिजनेस नहीं चल रहा? जो कपड़े होते जा रहे छोटे! इस हसीना ने अपने लुक से किया स्टन

कभी स्क्रीन पर अपनी अदाओं का जलवा दिखाने वालीं एक्ट्रेस अब बिजनेसवुमेन बन गई हैं और अक्सर ही सोशल मीडिया पर लाइमलाइट बटोरती नजर आती हैं, पारुल गुलाटी बॉलीवुड और डिजिटल दुनिया की एक उभरती हुई स्टार है उनकी ग्लैमरस पर्सनालिटी स्टाइलिश लुक और कॉन्फिडेंस हमेशा से दर्शकों और फैंस को पसंद आया हैं.  सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट और वीडियो हमेशा से वायरल रहती हैं.  हर बार लोगो को पारुल का नया अंदाज देखने को मिलता है.  ऐसी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रही है जिसके अंदर वो काफी हॉट अंदाज में नजर आ रही है.  

View this post on Instagram

A post shared by Parul Gulati 🤍 (@gulati06)

नई वीडियो में बीच पर दिखाया हॉट अंदाज़

हाल ही में पारुल का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर वह बीच पर भागती हुई नजर आ रही है उन्होंने एक क्रॉप टॉप और व्हाइट बाइकिनी बॉटम पहना हुआ है.  उनके बोल्ड स्टाइलिश पोज को देखकर फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं.  वीडियो में पारुल का कॉन्फिडेंस, मिल्की स्किन और ग्लैमरस अवतार साफ नजर आ रहा है. उनके बाल समुद्र की हवा में बह रहे हैं और नेचुरल लाइटिंग ने उनके इस वीडियो को और भी खूबसूरत बना दिया है यह वीडियो सिर्फ विदेऊ नहीं बल्कि स्टाइलिश और ट्रेंडिंग भी है. फैंस इस पर कमेंट की बरसात कर रहे हैं, कई लोग पारुल के इस वीडियो को बेहद ग्लैमरस और अट्रैक्टिव बता रहे है. 

कौन है पागल गुलाटी?

पारुल गुलाटी कभी स्क्रीन पर अपना जलवा भिखेरती है तो कभी बिज़नेस वर्ल्ड पर. पारुल ने काफी सारे टीवी शो और पंजाबी फिल्मों में काम भी किया है, जिसमे उन्होंने दमदार एक्टिंग की है और तो और पारुल  अपने ग्लैमरस  अंदाज से भी से लोगों का दिल जीतती है.  आजकल पारुल  सोशल मीडिया पर कभी ज्यादा एक्टिव नजर आती है और उनका हर एक फोटो शूट और वीडियो चर्चा का विषय बन जाता है.  इसके अलावा पारुल अपने हेयर एक्सटेंशन ब्रांड Nish Hair की फाउंडर और सीईओ है जो कि उनके बिजनेस स्किल्स को दिखाता है. 

Tags: Nish Hair founder Parul GulatiParul GulatiParul Gulati bikini look
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
बालों का बिजनेस नहीं चल रहा? जो कपड़े होते जा रहे छोटे! इस हसीना ने अपने लुक से किया स्टन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बालों का बिजनेस नहीं चल रहा? जो कपड़े होते जा रहे छोटे! इस हसीना ने अपने लुक से किया स्टन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बालों का बिजनेस नहीं चल रहा? जो कपड़े होते जा रहे छोटे! इस हसीना ने अपने लुक से किया स्टन
बालों का बिजनेस नहीं चल रहा? जो कपड़े होते जा रहे छोटे! इस हसीना ने अपने लुक से किया स्टन
बालों का बिजनेस नहीं चल रहा? जो कपड़े होते जा रहे छोटे! इस हसीना ने अपने लुक से किया स्टन
बालों का बिजनेस नहीं चल रहा? जो कपड़े होते जा रहे छोटे! इस हसीना ने अपने लुक से किया स्टन