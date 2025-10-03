बालों का बिजनेस नहीं चल रहा? जो कपड़े होते जा रहे छोटे! इस हसीना ने अपने लुक से किया स्टन

कभी स्क्रीन पर अपनी अदाओं का जलवा दिखाने वालीं एक्ट्रेस अब बिजनेसवुमेन बन गई हैं और अक्सर ही सोशल मीडिया पर लाइमलाइट बटोरती नजर आती हैं, पारुल गुलाटी बॉलीवुड और डिजिटल दुनिया की एक उभरती हुई स्टार है उनकी ग्लैमरस पर्सनालिटी स्टाइलिश लुक और कॉन्फिडेंस हमेशा से दर्शकों और फैंस को पसंद आया हैं. सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट और वीडियो हमेशा से वायरल रहती हैं. हर बार लोगो को पारुल का नया अंदाज देखने को मिलता है. ऐसी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रही है जिसके अंदर वो काफी हॉट अंदाज में नजर आ रही है.

नई वीडियो में बीच पर दिखाया हॉट अंदाज़

हाल ही में पारुल का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर वह बीच पर भागती हुई नजर आ रही है उन्होंने एक क्रॉप टॉप और व्हाइट बाइकिनी बॉटम पहना हुआ है. उनके बोल्ड स्टाइलिश पोज को देखकर फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं. वीडियो में पारुल का कॉन्फिडेंस, मिल्की स्किन और ग्लैमरस अवतार साफ नजर आ रहा है. उनके बाल समुद्र की हवा में बह रहे हैं और नेचुरल लाइटिंग ने उनके इस वीडियो को और भी खूबसूरत बना दिया है यह वीडियो सिर्फ विदेऊ नहीं बल्कि स्टाइलिश और ट्रेंडिंग भी है. फैंस इस पर कमेंट की बरसात कर रहे हैं, कई लोग पारुल के इस वीडियो को बेहद ग्लैमरस और अट्रैक्टिव बता रहे है.

कौन है पागल गुलाटी?

पारुल गुलाटी कभी स्क्रीन पर अपना जलवा भिखेरती है तो कभी बिज़नेस वर्ल्ड पर. पारुल ने काफी सारे टीवी शो और पंजाबी फिल्मों में काम भी किया है, जिसमे उन्होंने दमदार एक्टिंग की है और तो और पारुल अपने ग्लैमरस अंदाज से भी से लोगों का दिल जीतती है. आजकल पारुल सोशल मीडिया पर कभी ज्यादा एक्टिव नजर आती है और उनका हर एक फोटो शूट और वीडियो चर्चा का विषय बन जाता है. इसके अलावा पारुल अपने हेयर एक्सटेंशन ब्रांड Nish Hair की फाउंडर और सीईओ है जो कि उनके बिजनेस स्किल्स को दिखाता है.