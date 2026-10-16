ऋषिकेश में Parmish Verma का लव मोमेंट! कॉन्सर्ट में सबके सामने गर्लफ्रेंड को लगाया गले; ब्लश करने लगी थीं हरमन बराड़

Parmish Verma Harman Brar Viral Video: पंजाबी सिंगर और एक्टर परमिश वर्मा, जिन्होंने हाल ही में पांच साल की शादी के बाद गीत ग्रेवाल से तलाक कन्फर्म किया है, ऐसा लगता है कि उन्हें एक्ट्रेस और मॉडल हरमन बराड़ के साथ नया प्यार मिल गया है. परमिश ने 13 अक्टूबर को ऋषिकेश में Pyrexia 6.0 में हेडलाइनिंग प्रो नाइट एक्ट के तौर पर परफॉर्म किया. एक सरप्राइजिंग पल में, उन्होंने कॉन्सर्ट के बीच में हरमन को स्टेज पर इनवाइट किया, जिससे फैंस चीयर करने लगे. दोनों के प्यारे पलों को कैप्चर करने वाले कई वीडियो तब से सोशल मीडिया पर छा गए हैं.

स्टेज पर एक साथ परमिश वर्मा-हरमन बराड़

वायरल क्लिप में परमिश हरमन को “स्पेशल गेस्ट” के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हुए और फिर उन्हें कंधों से पकड़कर स्टेज के सामने ले जाते हुए दिखते हैं. हरमन, जो शर्मीली और थोड़ी अजीब लग रही थीं, को फिर परमिश ने ऑडियंस की तरफ हाथ हिलाने के लिए हिम्मत दी. उन्होंने ऐसा किया और फैंस ने खुशी मनाई.

शर्म से लाल हुईं हरमन बराड़

स्टेज पर हुई प्यारी बातचीत के दौरान दोनों एक-दूसरे में पूरी तरह डूबे हुए दिखे. जब परमिश ने हरमन को गले लगाया, तो वह शरमा गईं, जिससे ऑडियंस ने ज़ोरदार चीयर और तालियां बजाईं. इस दिल को छू लेने वाले पल ने तुरंत फैंस का ध्यान खींचा, और कई लोगों ने क्लिप ऑनलाइन शेयर की. वो पहले भी उनके म्यूज़िक वीडियो ‘देखी जा’ में दिखी थीं, जिससे उनके ऑन-स्क्रीन साथ की फीलिंग और बढ़ी. कुछ दिन पहले, परमिश ने एक्ट्रेस और मॉडल हरमन बराड़ के साथ अपने नए रिश्ते को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर एक लंबे सोशल मीडिया नोट में बात की थी. यह बयान दोनों के डेटिंग की अफवाहों के बाद आया, जिसे उनके कोज़ी वीडियो ने और हवा दी जो ऑनलाइन वायरल हो गए थे.