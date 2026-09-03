Parmish Verma Girlfriend Video: परमिश वर्मा का गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो लीक, चलती कार में सीट पर लेटाकर…लॉन्ग ड्राइव में दिखी गजब केमिस्ट्री

Parmish Verma Girlfriend Video: पंजाबी सिंगर और एक्टर परमीश वर्मा और उनकी गर्लफ्रेंड हरमन बरार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दोनों लेम्बोर्गिनी हुराकैन टेक्नीका में ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं. जिसमें दोनों का काफी रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है. हरमन बरार अपने बॉयफ्रेंड की गोद में बैठकर अपने बदन के कुछ हिस्से को कार के बाहर निकालकर रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान दोनों के बीच काफी नजदीकी देखने को मिल रहा है.

इतना ही नहीं, दोनों कार के अंदर एक दूसरे को किस करते हुए भी नजर आ रहे हैं. काफी रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे को देखा जा सकता है. सबसे बड़ी बात यह है कि परमीश वर्मा ने इस वीडियो खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. जिसमें दोनों घनिष्ठा देखते ही बन रही है. जिसे देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि ये दोनों रिलेशन में हैं.

कार में दिखा रोमांटिक अंदाज

परमीश वर्मा ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि उन्हें अपनी कार से लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है. इसके अलावा, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी ड्रीम कार शानदार वर्डे मैंटिस (हरे रंग की) लेम्बोर्गिनी हुराकैन टेक्नीका में 9 हजार किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवलिंग की है. इंस्टाग्राम में परमीश के द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में इसी कार में उनकी गर्लफ्रेंड हरमन बरार भी नजर आ रही हैं. जिसमें दोनों काफी रोमांटिक नजर आ रहे हैं. दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है.







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पहले से शादीशुदा हैं परमीश वर्मा

परमीश वर्मा के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को खंगालने के बाद साफ पता चलता है कि उन्हें गाड़ियां बहुत पसंद हैं. उनके पास कई तरह की गाड़ियां हैं. इसके अलावा, उन्होंने पॉडकास्ट में खुलासा किया है कि उन्हें अपनी खुद की कार चलाना बहुत पसंद है. वायरल हो रहे इस वीडियों और परमीश वर्मा के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से साफ पता चलता है कि इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है. हालांकि, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परमीश वर्मा पहले से शादीशुदा हैं. उनकी शादी गुनीत कौर से हुई है. ऐसे में परमीश और हरमन की तस्वीरें सामने आने के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर चर्चा फिर से शुरू हो गई है. फिलहाल वायरल वीडियो और तस्वीरों से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या परमीश और हरमन के बीच अफेयर चल रहा है.

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