Parivarik ManuRanjan Teaser: अदिति राव हैदरी के प्यार में डूबे पंकज त्रिपाठी, ‘पारिवारिक मनुरंजन’ का टीजर रिलीज; कब रिलीज होगी फिल्म

अभिनेता पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी इस बार पर्दे पर रोमांस करते दिखेंगे. दोनों की फिल्म ‘पारिवारिक मनुरंजन’ का टीजर आ चुका है, जिसमें पारिवारिक ड्रामा, कॉमेडी और रोमांस का स्वाद नजर आ रहा है. यह फिल्म कब और कहां रिलीज होगी. आइए जानते हैं.

टीजर में क्या देखने को मिला?

मेकर्स ने आज शुक्रवार यानी 23 अक्टूबर को फिल्म का टीजर जारी किया है. इस फिल्म को एक शुद्ध पारिवारिक रोमांस-कॉमेडी के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसकी कहानी पारिवारिक रिश्तों की जानी-पहचानी दुनिया में रोमांस और ह्यूमर लाती है.

सोनी लिव पर टीजर शेयर करते हुए निर्माताओं द्वारा कैप्शन भी दिया गया है, जिसमें लिखा है- ‘प्यार मनु और रंजन का, बना मनुरंजन सभी का. आ रही है एक शुद्ध पारिवारिक रॉम-कॉम फिल्म ‘पारिवारिक मनुरंजन’.

कहां और कब रिलीज होगी?

आपको बता दें कि यह फिल्म सिनेमाघरों की बजाय सिर्फ ओटीटी पर रिलीज होगी. इसे आप सोनी लिव पर देख सकेंगे. हालांकि, अभी फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है.

फिल्म के बारे में

फिल्म का निर्देशन वरुण वी. शर्मा ने किया है. इसकी कहानी और स्क्रीनप्ले बृजेंद्र काला, अली अब्बास जफर और वरुण वी. शर्मा ने मिलकर लिखे हैं, जबकि डायलॉग बृजेंद्र काला ने लिखे हैं. फिल्म को विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, हिमांशु किशन मेहता और एलिसिया जफर ने प्रोड्यूस किया है. वहीं, अली अब्बास जफर क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं. इस फिल्म के लिए भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और AAZ फिल्म्स ने पहली बार साथ काम किया है. फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट अभी Sony LIV ने घोषित नहीं की है.

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