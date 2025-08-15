Home > मनोरंजन > Independence Day पर परिणीति-राघव ने दिखाया क्यूटेस्ट और कलरफुल अंदाज, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर! आपने देखा क्या?

Parineeti-Raghav: बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा भी अपने खास अंदाज में इस पर्व का जश्न मनाती दिखीं। उन्होंने अपने फैंस के साथ साझा किया कि कैसे वे स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश को याद कर रही हैं और इस अवसर का आनंद ले रही हैं।

Published By: Shivani Singh
Published: August 15, 2025 20:51:00 IST

Parineeti-Raghav: 15 अगस्त, शुक्रवार को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। बच्चे हों या बुजुर्ग, अमीर या गरीब, आम जनता या सेलिब्रिटी और राजनेता—हर कोई देशभक्ति के जज़्बे में डूबा नजर आया। इस बीच, बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा भी अपने खास अंदाज में इस पर्व का जश्न मनाती दिखीं। उन्होंने अपने फैंस के साथ साझा किया कि कैसे वे स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश को याद कर रही हैं और इस अवसर का आनंद ले रही हैं। आपको बताते चलें कि परिणीति अकेली नहीं थीं, बल्कि अपने पति और राजनेता राघव चड्डा के साथ इस पर्व को मनाती हुई नजर आईं, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की हैं। 

परिणीति चोपड़ा ने साझा की प्यारी तस्वीरें 

परिणीति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से 7 तस्वीरें साझा की हैं जिसमें वो कभी डाइनिंग टेबल तो कभी गार्डन में अपने पति के साथ नजर आ रहीं हैं।  परिणीति की ये तस्वीर लोग काफी पसंद कर रहे हैं।  परिणीति में तस्वीर साझा करते हुए लिखा “An afternoon at home, drenched in the colours of our country and family love.  🇮🇳 Happy Independence Day! 🇮🇳 ” मतलब ये कि “घर पर एक दोपहर, अपने देश और पारिवारिक प्रेम के रंगों में सराबोर।
🇮🇳 स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ! 🇮🇳 “

व्हाइट ड्रेस में दिखी परिणीति

परिणीति इस तस्वीर में व्हाइट ड्रेस पहनी हुई दिखाई दे रही हैं ” जबकि राघव चड्डा ने केसरिया रंग से मिलता जुलता टीशर्ट पहना है और एक गार्डन वाली तस्वीर भी साझा की है जो हरा भरा है ऐसे में एक यूजर ने कमेंट किया है ” sir saffron, @parineetichopra ma’am white and green is garden…wow❤️” दूसरे यूजर ने लिखा Happy Independence Day to the cutest and best couple. How much I love you guyssss. ❤️  इस तस्वीर पर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

