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मां बनने के सफर में आस्था से जुड़ीं परिणीति चोपड़ा, प्रेग्नेंसी में गाया शिव स्तोत्र ‘नमामि शमीशान’, वीडियो देख भावुक हुए फैंस

Parineeti Chopra Viral Video: बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि उनका एक भक्ति गीत है. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह भगवान शिव को समर्पित स्तुति ‘नमामि शमीशान’ गाती नजर आ रही हैं. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 16, 2026 5:19:06 PM IST

प्रेग्नेंसी में रिकॉर्ड किया शिव भजन, परिणीति चोपड़ा का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया
प्रेग्नेंसी में रिकॉर्ड किया शिव भजन, परिणीति चोपड़ा का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया


Parineeti Chopra Shiva Stuti Video: बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि उनका एक भक्ति गीत है. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह भगवान शिव को समर्पित स्तुति ‘नमामि शमीशान’ गाती नजर आ रही हैं. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.
 
परिणीति ने बताया कि यह गीत उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान रिकॉर्ड किया था. उनके मुताबिक, वह समय उनकी जिंदगी का बेहद खास दौर था, जब वह आस्था, आत्मचिंतन और कृतज्ञता के और करीब आ गई थीं. उन्होंने कहा कि जब भी वह इस स्तुति को सुनती हैं, उन्हें अपनी जिंदगी का वह खूबसूरत समय याद आ जाता है.

 फैंस को पसंद आई सुरीली आवाज

वीडियो में परिणीति की गायकी ने फैंस का दिल जीत लिया. कई लोगों ने उनकी आवाज की जमकर तारीफ की. किसी ने इसे ‘दिव्य’ बताया तो किसी ने कहा कि उनकी आवाज सीधे दिल को छू जाती है. सोशल मीडिया पर वीडियो को हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं.

राघव चड्ढा ने सुनाई दिलचस्प कहानी

परिणीति के पति और सांसद राघव चड्ढा ने भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने अपनी दादी के बारे में जिक्र किया था, जो अक्सर घर में यह स्तुति गाया करती थीं. कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि परिणीति ने उसी स्तुति को रिकॉर्ड कर लिया है.राघव ने लिखा कि यह गीत पहले से ही उनकी यादों का हिस्सा था, लेकिन अब पत्नी की आवाज में सुनकर इसकी अहमियत और बढ़ गई है. उन्होंने परिणीति की गायकी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा गाते रहना चाहिए.

शादी और परिवार

गौरतलब है कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने साल 2023 में शादी की थी. इसके बाद अक्टूबर 2025 में दोनों ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. कपल ने बेटे का नाम ‘नीर’ रखा है.
 

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Tags: parineeti chopraParineeti Chopra PregnancyShiva Stuti Video
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