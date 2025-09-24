Parineeti Chopra ने लूटी कैटरीना की लाइमलाइट, मौके पर मारा चौका और प्रेग्नेंसी में कर डाला ये काम

Parineeti Chopra Flaunts Baby Bump: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) के प्रेग्नेंसी अनाउंस करने के थोड़ी ही देर बाद ऐसा काम कर डाला है, जो उन्होंने 8 महीने से नहीं किया था. ऐसे तो परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस करने के बाद से स्क्रीन से लेकर सोशल मीडिया तक, से गायब नजर आ रही थीं. हालांकि, फैंस उनकी हाल-खैर खबर जानना चाह रहे थे. लेकिन, वह जिस तरह से महीनों बाद नजर आई हैं उसे लोग मौके पर चौका मारना समझ रहे हैं.

परिणीति ने सोशल मीडिया दिखाया बेबी बंप

दरअसल, परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra Video) का एक यूट्यूब चैनल है, जिसे एक्ट्रेस ने लगभग 8 महीने पहले शुरू किया था. लेकिन, वह पिछले कुछ महीनों से इनएक्टिव थीं और अब उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर नए वादे के साथ लौटने और जबरदस्त कंटेंट का वादा किया है. परिणीति के लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो की खास बात यह है कि उसमें एक्ट्रेस का प्रेग्नेंसी ग्लो और बेबी बंप फ्लॉन्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. परिणीति चोपड़ा का लेटेस्ट वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.

परिणीति की जबरदस्त स्टाइल में यूट्यूब पर वापसी

परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra Pregnancy) ने अपने यूट्यूब वीडियो में बताया कि पहली कोशिश उनकी पूरी तरह से डिजास्टर रही थी. लेकिन, इस बार वह पूरी तैयारी के साथ यूट्यूब पर लौटी हैं. वह वीडियो में व्हाइट कलर की मिनी ड्रेस में दिख रही हैं और अपना कॉमिक के साथ खुद पर ही हंसती-खिलखिलाती नजर आ रही हैं. वह वीडियो में कहती हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस चैनल पर दिखाना क्या है, इसलिए वह गायब भी हो गई थीं.

परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra Youtube) ने इसके बाद वीडियो में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया और चेहरे का ग्लो दिखाते हुए प्रेग्नेंसी क्रेविंग्स के बारे में खुलकर बातें की हैं. एक्ट्रेस ने बताया, टमाटर सूप और चीज चिली टोस्ट जैसी क्रेविंग्स उन्हें होती हैं. साथ ही इस बात में परिणीति ने अपना स्टाइल भी जोड़ती दिखाई दे रही हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो से कनेक्ट कर सकें.

परिणीति चोपड़ा की पर्सनल लाइफ

एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की बात करें तो परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra Husband) ने साल 2023 में राजनेता राघव चड्ढा से शादी की थी. शादी के दो साल बाद कपल जल्द ही मम्मी-पापा बनने जा रहा है. बता दें, एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी की न्यूज अगस्त महीने में सोशल मीडिया पर शेयर की थी.