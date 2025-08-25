Home > मनोरंजन > Parineeti Chopra और Raghav Chadha ने क्यूट तरीके से फैंस को दी खुशखबरी, जल्द ही पेरेंट्स क्लब में शामिल होगा कपल!

उन्होंने अपने सोशल  मीडिया पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर किया हैं जिसमें उन्होंने एक फोटो और वीडियो फैंस के साथ साझा किया है पहली तस्वीर में एक केक बना है जिस पर 1 + 1 +=3  लिखा हुआ हैं

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 25, 2025 16:42:46 IST

Parineeti Chopra Pregnant: परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस में से एक है, उन्होंने फिल्म इश्कजादे से बॉलीवुड में डेब्यू किया था जिसमें उन्होंने एक बोल्ड महिला का किरदार निभाया था। उनकी इस फिल्म के बाद फैंस में उनकी एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ की इसके बाद उन्हें काफी सारी हिट फिल्मों में देखा गया जैसे शुद्ध देसी रोमांस जिसमें उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे वहीं हंसी तो फंसी जिसमें जिसमें उन्होंने एक मस्तीखोर और लड़की का रोल निभाया था। परिणीति ने आज सुबह ही अपने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेगनेंसी की खबर फैंस के साथ साझा की हैं। 

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने क्यूट तरीके से फैंस को दी खुशखबरी

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा अपनी लाइफ को लव लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं, कुछ समय पहले ही उनकी शादी हुई है लेकिन अब परिणीति चोपड़ा और राघव चोपड़ा न्यू-न्यू पैरंट्स बनने वाले हैं। इस बात की खबर उन्होंने अपने सोशल  मीडिया पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर किया हैं जिसमें उन्होंने एक फोटो और वीडियो फैंस के साथ साझा किया है पहली तस्वीर में एक केक बना है जिस पर 1 + 1 +=3  लिखा हुआ हैं और उस पर दो छोटे-छोटे पैर बने हैं, वहीं इसके बाद एक वीडियो था जिसमें कपल हाथों में हाथ लिए साथ-साथ वॉक करते नजर आ रहे है और फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा हमारा नन्हा सा संसार अब आने वाला है…. 

कब हुई थी परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने सितंबर के महीने में 2023 में  उदयपुर में काफी ग्रैंड वेडिंग की थी कपल की शादी में उनके परिवार के साथ काफी फ्रेंड्स भी नजर आए थे। दोनों कपिल शर्मा के  ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में नजर आए थे जहां पर राघव ने बातों बातों में इस बात का हिंट भी दिया था कि वह जल्द ही सबके साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने वाले हैं।

खुशखबरी सुनते ही फैंस और सेलिब्रिटी ने कपल पर लुटाया काफी प्यार

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने जैसे ही अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर यह खुशखबरी शेयर की तो काफी सारे फैंस और सेलिब्रिटीज ने  उन पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया सोनम कपूर ने कमेंट करते हुए लिखा ‘बधाई हो डार्लिंग’ इसके साथ-साथ फैंस ने भी परिणीति को जल्द ही मां बनने पर ढेर सारी बधाइयां दी हैं। 

Tags: parineeti chopraParineeti Chopra pregnancy announcementParineeti Chopra pregnancy newsraghav chadha
