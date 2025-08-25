Home > मनोरंजन > Parineeti Chopra-Raghav Chadha ने सुनाई खुशखबरी, घर में आएगा नन्हा मेहमान, खुशी से झूम उठा परिवार!

Parineeti Chopra-Raghav Chadha Announce Pregnancy: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने फैन्स को एक बड़ी खुशखबरी दी है। कपल ने पोस्ट शेयर कर फैन्स को जानकारी दी की वह जल्द मां-बाप बनने जा रहे हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 25, 2025 12:24:00 IST

Parineeti Chopra-Raghav Chadha Announce Pregnancy: बॉलीवुड के पॉवर कपल्स की लिस्ट में शामिल परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने फैन्स को एक बड़ी खुशखबरी दी है। कपल ने हाल ही में हिंट दिया था कि वह जल्द फैन्स को खुशखबरी सुनाने वाले हैं। इस बीच आज कपल ने गुड़ न्यूज सुना दी है।   

पोस्ट शेयर कर दी जानकारी 

राघव और परी ने अपनो सोशल मीडिया अकाउंट पर फैंस को यह खुशखबरी दी है। कपल ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक क्यूट से केक के साथ आने वाले नन्हे मेहमान को लेकर न्यूज शेयर की है। पोस्ट में एक प्यारा सा केक नजर आ रहै है। जिस पर लिखा है 1+1=3 और बच्चे के पैरों के निशान भी बने हुए हैं। 

फैंस ने दी कपल को बधाई

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने पोस्ट शेयर कर कैप्शन में लिखा- हमारा छोटा सा ब्रह्मांड… अपने रास्ते पर अत्यंत धन्य। कपल के फैन्स ये खबर सुन खुशी से सातवें आसमान पर पहुंच चुके हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा-वाह मैम, आपके लिए बहुत बहुत खुश हूं!!!!! उम्मीद है आपको इस सफ़र में सारी खुशियां मिलेंगी। एक और यूजर ने कमेंट कर लिखा-बधाई हो  वैसे ये हिंट तो राघवजी ने हाल ही में कपिल शर्मा के शो में दिया था। एक और फैन ने लिखा-आप दोनों के लिए बहुत खुशी की बात है! एक नया नन्हा सितारा आने वाला है।
















					
                    

						                    

                

            

        


						

				

				

		

				

				

								

									
