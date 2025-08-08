Home > मनोरंजन > राघव चड्ढा या परिणीति चोपड़ा कौन है पैसों के मामले में ज्यादा रईस? दोनों की नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे आपके होश!

राघव चड्ढा या परिणीति चोपड़ा कौन है पैसों के मामले में ज्यादा रईस? दोनों की नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे आपके होश!

Parineeti Chopra-Raghav Chadha Net Worth: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी को एक साल से ऊपर हो चुका है। आईए आज हम कपल के नेटवर्थ के बारे में जानते हैं।

Published: August 8, 2025 16:14:00 IST
Published: August 8, 2025 16:14:00 IST

Parineeti Chopra-Raghav Chadha
Parineeti Chopra-Raghav Chadha

Parineeti Chopra-Raghav Chadha Net Worth: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा संग सात फेरे लिए थे। दोनों की लवस्टोरी की शुरूआत एक अवॉर्ड शो में हुई थी। दोनों की शादी साल 2023 में हुई था। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा एकदम अलग बैकग्राउंड से आते हैं। राघव राज्यसभा सांसद हैं तो वहीं परिणीति एक्ट्रेस लाइम लाइट की दुनिया से ताल्लुक रखती है। अलग-अलग बैकग्राउंड होने के कारण दोनों की नेटवर्थ में जमीन आसमान का अंतर है। 

परिणीति चोपड़ा की नेटवर्थ 

मसाला डॉट कॉम के मुताबिक परिणीति चोपड़ा के पास बांद्रा में एक आलीशान बंगला है। इसकी कीमत करीब 22 करोड़  के आसपास है। उनके पास गाड़ियों का भी अच्छा खास कलेक्शन है-रेंज रोवर वोग (1.30 करोड़), ऑडी क्यू4 (43.19 लाख) और ऑडी क्यू7 (69.27 लाख रुपए)। जानकारी के मुताबिक, परिणीति की नेटवर्थ करीब 74 करोड़ रूपये है।

राघव चड्ढा की नेटवर्थ 

राघव चड्ढा 36 लाख रुपए के एक घर के मालिक हैं। उनके पास एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर है। इसके साथ ही वह 4.94 लाख रुपए के सोने और 6 लाख के अलग-अलग बॉन्ड के साथ-साथ शेयर के भी मालिक है। जानकारी के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 50 लाख रूपये है। 

इस फिल्म से की थी करियर की शुरूआत 

नेटवर्थ की रेस में राघव अपनी पत्नि परिणीति से काफी पीथे हैं। परिणीति चोपड़ा ने 2012 में फिल्म इश्कजादे से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद एकट्रेस ने कई फिल्मों में काम किया था। 

इनखबर परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की नेटवर्थ के बारे में कोई पुष्टि नहीं करता है। 

