‘मुझे बेबी अडॉप्ट करना है…’, प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बीच वायरल हुआ Parineeti Chopra का पुराना बयान

Parineeti Wish To Adopt Kids: परिणीति चोपड़ा ने अपने पुराने इंटरव्यू में बच्चों को गोद लेने का सपना साझा किया था। अब हाल ही में कपल ने अपने फैंस के साथ जल्द ही माता-पिता बनने की खबर शेयर की है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 25, 2025 13:27:07 IST

Parineeti And Raghav
Parineeti And Raghav

Parineeti-Raghav Announced Pregnancy: बॉलीवुड की चुलबुली और हंसमुख अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा हमेशा से अपनी खुली और सहज बातें करने के लिए जानी जाती हैं। वो अपनी फिल्मों से लेकर अपने रियल लाइफ तक हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं। अब इस बीच उनका एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने ऐसा कुछ कहा, जिसे सुनकर उनके फैंस दंग रह गए।

दरअसल, इंटरव्यू के दौरान जब बात उनके भविष्य और परिवार की योजनाओं की आई, तो परिणीति ने धीरे-धीरे अपने सपने का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनका नजरिया सिर्फ पारंपरिक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के प्रति उनका दिल बहुत बड़ा है।

क्या है परिणीति का सपना

परिणीति ने कहा कि उन्हें भविष्य में बहुत सारे बच्चे अपनाने का मन है। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि इतने बच्चे वो कंसीव ना कर पाएं, लेकिन प्यार और देखभाल देने में वह कभी पीछे नहीं हटेंगी। इस सोच से उनके फैंस को उनके खुले दिल और समाज के प्रति जिम्मेदारी का अंदाजा हुआ।

जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं कपल

हाल ही में परिणीति और राघव जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं। यह खबर उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है और उनके परिवार के सपनों को और भी खास बना देती है। कपल ने इंस्टाग्राम पर इस गुड न्यूज को फैंस के साथ शेयर किया है। परिणीति की यह सोच यह भी बताती है कि परिवार और प्यार केवल जन्म देने तक सीमित नहीं होता। 

