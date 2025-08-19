Parineeta के री-रिलीज पर खुशी से झूम उठी Vidya Balan, मुंह में दबाया दिया और कर डाला ऐसा कांड…बिना पलक झपकाए देखते रह गए लोग!

Vidya Balan on Parineeta Premiere: बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म ‘परिणीता’ एक बार फिर बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। इस फिल्म का प्रीमियर 18 अगस्त को आयोजित किया गया। इस आयोजन में विद्या बालन से लेकर एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा ने भी शिरकत की। इस इवेंट के वीडियोज सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

विद्या बालन ने किया बंगाली डांस

इस इवेंट का एक वीडियो तो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। जिसमें विद्या बालन झूमते हुए नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में विद्या बालन लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। इस वायरल हो रहे वीडियो में विद्या हंसते-खिलखिलाते नजर आ रही हैं। इसके साथ ही वह बंगाली डांस भी करती दिख रहा हैं। वीडियो में विद्या काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो