Parineeta के री-रिलीज पर खुशी से झूम उठी Vidya Balan, मुंह में दबाया दिया और कर डाला ऐसा कांड…बिना पलक झपकाए देखते रह गए लोग!

Vidya Balan Amazing Bengali Dance : बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की फिल्म 'परिणीता' एक बार फिर बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। इसके लिए सोमवार को प्रीमियर इवेंट आयोजित किया गया है।

Published: August 19, 2025 15:23:00 IST

Vidya Balan Amazing Dance
Vidya Balan Amazing Dance
Vidya Balan on Parineeta Premiere: बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म ‘परिणीता’ एक बार फिर बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। इस फिल्म का प्रीमियर 18 अगस्त को आयोजित किया गया। इस आयोजन में विद्या बालन से लेकर एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा ने भी शिरकत की। इस इवेंट के वीडियोज सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। 

विद्या बालन ने किया बंगाली डांस 

इस इवेंट का एक वीडियो तो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। जिसमें विद्या बालन झूमते हुए नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में  विद्या बालन लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। इस वायरल हो रहे वीडियो में विद्या हंसते-खिलखिलाते नजर आ रही हैं। इसके साथ ही वह बंगाली डांस भी करती दिख रहा हैं। वीडियो में विद्या काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

विद्या बालन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने वीडियो पर कमेंट्स की बरसात कर दी है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा-विद्या शानदार लग रही हैं। एक औऱ यूजर ने लिखा -उनकी डांसिग स्किल काफी अच्छी है, वह अपनी उम्र से छोटी दिखती है। इस इवेंट में दिग्गज अभिनेत्री रेखा भी शामिल होने पहुंची थीं। वीडियो में रेखा फिल्म के पोस्टर के बिल्कुल नजदीक जाती हैं और विद्या बालन की तस्वीर को चूमकर उनकी नजर उतार लेती हैं। रेखा का ये अंदाज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। 

 

