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गुलाबी साड़ी में दिखी एक लड़की और दिल हार बैठा अभिनेता, कई सालों तक डेट के बाद बना ली पत्नी, रह चुकी हैं मिस इंडिया

Paresh Rawal Love Story: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. कॉलेज के दिनों में ही अभिनेता की एक लड़की पर नजर गई और वो पहली ही बार में उनपर दिल हार बैठे थे. जानिए उनकी लव स्टोरी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 11, 2026 8:12:30 PM IST

परेश रावल और स्वरूप संपत की लव स्टोरी
परेश रावल और स्वरूप संपत की लव स्टोरी


हिंदी सिनेमा में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता परेश रावल की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है. एक्टर ने अपने कॉलेज में एक लड़की को देखा, और देखते ही अपने दोस्त को कहा कि देखना कि एक दिन यही मेरी पत्नी बनेगी. और हुआ भी ऐसा आज वही लड़की उनकी पत्नी हैं. हम बात कर रहे हैं परेश रावल और स्वरूप संपत की प्रेम कहानी. 

गुलाबी साड़ी में देखती ही हार बैठे दिल

साल 1975 में कॉलेज के दिनों में परेश रावल ने पहली बार स्वरूप संपत को गुलाबी साड़ी में देखा. उन्हें देखते ही उन्होंने अपने दोस्त से कहा, यह लड़की एक दिन मेरी पत्नी बनेगी. जब दोस्त ने बताया कि वह इंडियन नेशनल थिएटर के प्रोड्यूसर बच्चन संपत की बेटी है. तब भी परेश रावल का जवाब वही था. मैं शादी इसी से करूंगा. दिलचस्प बात यह है कि दूसरी तरफ स्वरूप भी परेश रावल की एक्टिंग से बेहद प्रभावित हो चुकी थी. एक इंटर कॉलेज नाटक देखने के बाद वो खुद बैक स्टेज पर उनसे मिलने पहुंची और उनकी तारीफ की. यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.

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परेश रावल ने की मदद

कुछ समय बाद जब स्वरूप संपत के पिता ने उन्हें मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहा तो वह तैयार नहीं थी. उन्होंने अपनी झिझक परेश रावल से सांझा की. परेश रावल ने उनका पूरा हौसला बढ़ाया और कहा कि वह खुद उन्हें प्रतियोगिता स्थल तक छोड़ेंगे और बाहर बैठकर उनका इंतजार करेंगे. और उन्होंने 1979 में मिस इंडिया का ताज जीत लिया.

कब की शादी?

करीब 12 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार 1987 में दोनों ने शादी कर ली. लेकिन उनकी शादी बिल्कुल अलग थी. ना कोई भव्य मंडप, ना कोई शोरसराबा और ना ही बड़ी रस्में. एक पुराने पेड़ की छांव में परिवार और कुछ करीबी लोगों की मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया. आज इस कपल के दो बेटे हैं अनिरुद्ध और आदित्य. 

यह खबर भी पढ़ें: बॉलीवुड की पहली महिला कॉमेडियन, 3 साल की उम्र में परिवार का हुआ कत्लेआम; खाने के लिए थीं मोहताज, लेकिन…

Tags: Paresh Rawalswaroop sampat
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