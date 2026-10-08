Nana Patekar ने अपने घर पर नॉनवेज खिलाकर प्रोड्यूसर से ही धुलवाए थे बर्तन, सिर्फ एक्टर Paresh Rawal जानते हैं ‘उसका’ नाम

Nana Patekar: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नाना पाटेकर (75) का गुरुवार (08 अक्टूबर, 2026) को सुबह गोवा स्थित उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. स्थानीय मीडिया से बात करते हुए नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर ने पुष्टि की. वो गोवा के डोना पाउला स्थित अपने घर पर बेहोश पाए गए थे. इसके बाद उन्हें मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि दिग्गज अभिनेता को गुरुवार सुबह करीब 5 बजकर 29 मिनट पर मृत घोषित किया गया. यह भी खबर आई है कि एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके. नाना पाटेकर ने फिल्मी करियर में हिंदी और मराठी सिनेमा में बड़े पैमाने पर काम किया है. इसके साथ ही उन्होंने लेखन और निर्देशन में भी हाथ आजमाया है. उन्हें सिनेमा और कला में उनके योगदान के लिए 2013 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने घर पर फिल्म प्रॉड्यूसर मटन खिलाने के बाद उसी से बर्तन धुलवाए.

वर्ष 1978 में मुजफ्फर अली की फिल्म ‘गमन’ से हिंदी फिल्मों में डेब्यू करने वाले नाना पाटेकर ने धीरे-धीरे खुद को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर स्थापित किया जो छोटे किरदारों में भी अपनी छाप छोड़ने में सक्षम थे. एक गुस्सैल और खतरनाक अपराधी के किरदार को निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला. वह व्यक्तिगत जीवन में भी ईमानदार और मेहनती इंसान थे. Hera Pheri एक्टर Paresh Rawal ने यह किस्सा बताया कि एक बार मटन खिलाकर Nana Patekar ने प्रोड्यूसर से ही बर्तन धुलवाए थे.

परेश रावल ने किया था खुलासा

परेश रावल ने वर्ष 2025 में एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में नाना पाटेकर से जुड़ा एक चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया था. परेश रावल के अनुसार, ‘वह एक प्रॉड्यूसर थे. मैं उनका नाम नहीं लूंगा. नाना ने उन्हें एक दिन घर आने को कहा. उन्होंने पूछा, ‘क्या तुम मटन खाते हो?’ इसके बाद नाना पाटेकर के घर पर मटन बना और प्रॉड्यूसर ने खाया. मटन खाने के बाद नाना ने कहा – ‘तुमने खाया, है ना? अब जाकर बर्तन धोओ.’ परेश रावल ने किस्सा सुनाए जाने की कड़ी में यूट्यूब चैनल से बातचीत के आखिर में कहा- ‘यह नाना पाटेकर हैं- बाप है. वो अलग ही हैं, वो मिट्टी अलग है यार.’

किन-किन फिल्मों में किया काम

4 दशकों से अधिक के फिल्म करियर में नाना पाटेकर ने हिंदी और मराठी सिनेमा में बड़े पैमाने पर काम किया है. इसके साथ ही लेखन और निर्देशन में भी हाथ आजमाया है. उन्हें सिनेमा और कला में उनके योगदान के लिए 2013 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था. नाना पाटेकर ने 1978 में मुजफ्फर अली की फिल्म ‘गमन’ से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया और धीरे-धीरे खुद को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर स्थापित किया जो छोटे किरदारों में भी अपनी छाप छोड़ने में सक्षम थे.

ली एक करोड़ फीस

1980 के दशक में, नाना ‘आज की आवाज’, ‘अंकुश’, ‘प्रतिघात’, ‘अंधा युद्ध’, ‘मोहरे’ और ‘सलाम बॉम्बे!’ जैसी फिल्मों में नजर आए। मीरा नायर द्वारा निर्देशित ‘सलाम बॉम्बे!’ (1988) में उनके काम ने उन्हें काफी पहचान दिलाई. हालांकि, विधु विनोद चोपड़ा की ‘परिंदा’ (1989) में गैंगस्टर अन्ना के रूप में उनके अभिनय ने उनके करियर में एक बड़ा मोड़ ला दिया. एक गुस्सैल और खतरनाक अपराधी के किरदार को निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला. परेश रावल ने यह भी बताया कि नाना पाटेकर पहले कैरेक्टर आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक रोल के लिए 1 करोड़ रुपये वसूले थे.