पसंद है Param Sundari वाला रोमांस? तो ये 6 फिल्में आपके लिए ही बनी हैं

Bollywood Romantic Movies: अगर आपको Param Sundari जैसी मस्ती और रोमांस से भरा एंटरटेनमेंट पसंद है, तो Yeh Jawaani Hai Deewani से लेकर Bareilly Ki Barfi तक ये 6 बॉलीवुड फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 1, 2025 16:30:10 IST

Romantic Movies Of Bollywood
Romantic Movies Of Bollywood

जब भी बॉलीवुड फिल्मों में ग्लैमर, रोमांस और मस्ती की बात आती है, तो दर्शकों को Param Sundari जैसी वाइब्स याद आ जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ फिल्में हैं, जिनमें हंसी, प्यार और इमोशन का परफेक्ट तड़का है। ये फिल्में हर बार देखने पर नए एहसास देती हैं और दर्शकों के दिल में अपनी खास जगह बना लेती हैं।

अगर आप भी बॉलीवुड के ऐसे एंटरटेनमेंट की तलाश में हैं, जिसमें मस्ती भी हो और इमोशन भी, तो आपके लिए ये 6 फिल्में बेस्ट हैं। इनकी कहानियां और किरदार इतने रिलेटेबल हैं कि इन्हें देखकर बार-बार वही Param Sundari फील आती है।

ये हैं वो 6 फिल्में जो आपको जरूर देखनी चाहिए-

• ये जवानी है दिवानी (Yeh Jawaani Hai Deewani)

2013 में आई रणबीर कपूर और दीपिका की ये फिल्म दोस्ती, प्यार और सपनों को जीने का खूबसूरत मैसेज देती है।

• बरेली की बर्फी (Bareilly Ki Barfi)

कृति सेनन, राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना की ये फिल्म 2017 में आई थी। छोटे शहर की प्यारी कहानी और मजेदार किरदार पर बेस्ड ये फिल्म आपका दिल चूम लेगी।

• हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया (Humpty Sharma Ki Dulhania)

2014 में आई आलिया भट्ट और वरुण धवन की ये फिल्म प्यार और ह्यूमर का परफेक्ट ब्लेंड है।

• शादी में जरूर आना (Shaadi Mein Zaroor Aana)

राजकुमार राव और कृति खरबंदा की 2017 में रिलीज हुई ये फिल्म रोमांस, धोखा और रिश्ते का महत्व समझाती है। फिल्म आपको मजेदार एंटरटेनमेंट देगी।

• हम तुम (Hum Tum)

रानी मुखर्जी और सैफ अली खान की ये फिल्म मई 2004 में रिलीज हुई थी। 21 साल पुरानी ये फिल्म एक रोमांटिक-कॉमेडी स्टोरी है जिसे हाल ही में री-रिलीज भी किया गया था।  लव स्टोरी पसंद करने वालों के लिए ये फिल्म परफेक्ट है।  

• जब वी मेट (Jab We Met) 

90 के दशक की पसंदीदा जोड़ी शाहिद और करीना की इस फिल्म की कहानी आज भी लोगों के जहन में रहती है। कहानी में प्यार और रिश्तों की जर्नी को बखूबी दर्शाया गया है।

इन फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ हंसाती नहीं, बल्कि दिल को छू लेने वाले इमोशन्स भी देती हैं। अगर आप अपनी वॉचलिस्ट में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाना चाहते हैं, तो इन्हें मिस न करें।

