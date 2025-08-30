Home > मनोरंजन > Param Sundari On OTT: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर भी धमाका करेगी ‘परम सुंदरी’, सिद्धार्थ-जाह्नवी की केमिस्ट्री देखने को बेताब फैंस

Param Sundari On OTT: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर भी धमाका करेगी ‘परम सुंदरी’, सिद्धार्थ-जाह्नवी की केमिस्ट्री देखने को बेताब फैंस

Param Sundari OTT Platform: सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म Param Sundari ने थिएटर में दर्शकों का दिल जीतने के बाद अब OTT का रुख कर लिया है। जानें, कब और कहां देख सकते हैं यह रोमांटिक फिल

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 30, 2025 22:05:43 IST

Param Sundari Ott Release Date: सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth malhotra) और जाह्नवी कपूर की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘परम सुंदरी’ (Param Sundari) 29 अगस्त 2025 को थिएटर्स में धमाकेदार एंट्री कर चुकी है। फिल्म की कहानी दिल्ली-केरल के बीच फैली लव स्टोरी है, जहां भाषा, संस्कृति और पारिवारिक परंपराएं रोमांटिक कॉमेडी में रंग भरती हैं।

थिएटर रनों के बाद इस फिल्म का डिजिटल सफर भी तय हो चुका है। अब इसे एक्सक्लूसिवली Amazon Prime Video पर स्ट्रीम किया जाएगा। इसका OTT प्रीमियर (OTT Premier) लगभग 8 हफ्ते बाद यानी अक्टूबर 2025 के आसपास हो सकता है। 

इस प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज

यह साझेदारी Maddock Films और Prime Video के बीच एक बड़े सहयोग का हिस्सा है, जिसमें Param Sundari के साथ-साथ Thama, Badlapur 2, Shiddat 2 जैसी आगामी फिल्मों को भी डिजिटल पर पहुंचाया जाएगा। उनकी कहानी, एक्शन और हॉरर-कॉमेडी का मजा अब दुनिया भर में सब्सक्राइबर्स को मिलेगा।

फिल्म की कहानी है मजेदार

वहीं, फिल्म की कहानी, जिसमें एक AI-डेटिंग ऐप Soulmates से शुरू होकर Kerala की सुंदरता और सांस्कृतिक टकराव तक का सफर है, दर्शकों को एक हल्की-फुल्की लेकिन दिलचस्प रोमांस का अनुभव देती है। कुल मिलाकर, यदि आपने Param Sundari को थिएटर में मिस कर दिया है या दोबारा देखना चाहते हैं, तो Prime Video पर अक्टूबर 2025 में इसे आराम से घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं। 

फिल्म की स्टारकास्ट

परम सुंदरी में सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और जाह्नवी कपूर के साथ संजय कपूर, मनजोत सिंह, इनायत वर्मा, रेंजी पणिक्कर और सिद्धार्थ शंकर भी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। तुषार जलोटा द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण दिनेश विजन ने मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले किया है। सचिन-जिगर ने इसका म्यूजिक दिया है और लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। फिल्म देखने वाले इसको वन टाइम वॉच तो नहीं बोलने वाले हैं। सोशल मीडिया पर तो इस फिल्म और ग्राफिक्स की तुलना शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की चेन्नई एक्सप्रेस से कर दी गई है, जो फिल्म को लेकर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है।

