शेफाली जरीवाला के याद में पराग ने अपने शरीर पर करवाई ऐसी चीज, देख फट जाएगा कलेजा, वायरल हो रहा है वीडियो

शेफाली की मौत की बात करें तो 27 जून को शेफाली को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन, जब वह अस्पताल पहुँचीं तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 17, 2025 22:08:32 IST

Parag Tyagi Gets Late Wife, Shefali Jariwala's Face Tattooed On His Chest
Parag Tyagi Gets Late Wife, Shefali Jariwala's Face Tattooed On His Chest

Shefali Jariwala: शेफाली जरीवाला के निधन के बाद से पराग पूरी तरह टूट गए हैं। लेकिन, हाल ही में अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर पराग ने अपने सीने पर शेफाली का टैटू बनवाया है। शेफाली और पराग की शादी की सालगिरह 12 अगस्त को थी, जिसे पराग ने बेहद खास अंदाज में मनाया। उन्होंने उस दिन एक फाउंडेशन रजिस्टर किया, जिसका नाम उन्होंने शेफाली जरीवाला राइज फाउंडेशन फॉर गर्ल्स एजुकेशन एंड वूमेन एम्पावरमेंट रखा।

सीने पर बनवाया चेहरे का टैटू 

 इसके साथ ही, अब उन्होंने शेफाली को याद करते हुए अपने सीने पर उनके चेहरे का टैटू बनवाया है। उन्होंने इसका एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसके साथ उन्होंने इस टैटू को शेफाली की तरफ से एक तोहफा बताया है।पराग ने शेफाली के चेहरे के नीचे अपनी शादी की तारीख भी लिखवाई है।

2010 में हुई थी शादी

दोनों की शादी साल 2010 में हुई थी। हालांकि, कहानी शेयर करते हुए पराग ने यह भी लिखा कि लोगों को अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा।

भावुक हुए फैंस

पराग का यह वीडियो देखने के बाद दोनों के फैन्स काफी भावुक नज़र आ रहे हैं। एक यूज़र ने कमेंट किया है कि मुझे उनके जाने का बहुत दुख है, वहीं दूसरे ने लिखा है कि मैं इस इंसान से बहुत प्यार करता हूँ, भगवान उसे आशीर्वाद दे। पराग और शेफाली की मुलाकात एक दोस्त के ज़रिए हुई थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती हुई और फिर यह जल्द ही प्यार में बदल गई। कुछ समय की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली।

View this post on Instagram

A post shared by addiction tattoo studio (@addictionink47)

इस वजह से हुई थी मौत

 शेफाली की मौत की बात करें तो 27 जून को शेफाली को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन, जब वह अस्पताल पहुँचीं तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तब से पराग कई अलग-अलग तरीकों से शेफाली को अपने पास ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं।

Tags: shefali jariwala
