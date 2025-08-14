Home > मनोरंजन > आखिर क्या हुआ था उस दिन? जो हो गई शेफाली जरीवाला की अचानक मौत, ‘कांटा लगा गर्ल’ का अधूरा सपना पूरा कर अब खुद पति पराग करने जा रहे खुलासा!

Shefali Jariwala Dream: पराग त्यागी ने अपनी शादी की 11वीं सालगिरह पर अपवी दिवंगत पत्नी शेफाली को काफी याद किया। उन्होंने इस मौके पर शेफाली जरीवाला का अधूरा सपना पूरा कर दिया है। आईए बताते हैं कि क्या करना चाहती थीं शेफाली जरीवाला?

Published: August 14, 2025 16:17:51 IST

Shefali Jariwala Dream: पराग त्यागी ने 12 अगस्त को अपनी पत्नी शेफाली जरीवाला के बिना एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। उनकी शादी को 11 साल पूरे हो चुके हैं। 27 जून को शेफाली की मौत हो गई थी। इस मौके पर पराग ने शेफाली का अधूरा सपना पूरा कर दिया। शेफाली इस सपने को काफी समय से पूरा करने की सोच रही थी। 

पराग ने किया शेफाली का सपना पूरा 

पराग ने एक वीडियो शेयर कर लिखा- 27 जून को हादसा हुआ था। आप सभी लोग इस बारे में जानते ही है। परि हमेशा से चाहती थी कि वो एक फाउंडेशन खोले। जो एनजीओ लड़कियों के एजुकेशन और विमन एम्पावरमेंट के बारे में हो। ताकि बेटियां पढ़ सकें। कल हमारी एनिवर्सरी थी। इस मौके पर मैंने एक फाउंडेशन रजिस्टर कराया है। जिसका नाम शेफाली जरीवाला राइज़ फाउंडेशन फॉर गर्ल्स एजुकेशन एंड विमन एम्पावरमेंट है। इसके साथ ही मैंने एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। चैनल का नाम सिम्बा..शेफाली पराग त्यागी के नाम है। मैं उस पर एक पॉडकास्ट लेकर आ रहे हूं। लोगों के मन में काफी सारे सवल थे। इस पॉडकास्ट के जरिए उन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। 
 

खोल रहे एक नया फाउंडेशन

उन्होंने आगे कहा, जिसका रेवेन्यू शेफाली जरीवाला राइज फाउंडेशन को जाने वाला है। हमें प्यार दीजिए जैसा आपने हमेशा दिया है। अब यूट्यूब पर भी उतना ही प्यार दीजिए। मेरा प्यार, मेरी जान, मेरी परी को मैंने 15 साल पहले देखा था। मुझे पता था कि तुम काफी अकेली हो और 11 साल पहले इसी तारीख पर शादी की। मेरी लाइफ में आने और प्यार के लिए मैं तुम्हें केवल धन्यवाद नहीं हूं। शायद मैं इसका हकदार भी नहीं था। तुमने मेरी लाइफ काफी सुंदर बना दी। तुमने मुझे लाइफ जीना सिखाया।
  

