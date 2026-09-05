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Pankaj Tripathi Struggle Story: छोटे से गांव का लड़का कैसे बना ‘कालीन भैया’? जानिए पंकज त्रिपाठी का पूरा सफर

Pankaj Tripathi Struggle Story: मिर्ज़ापुर के हमारे “कालीन भैया” पंकज त्रिपाठी का कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा फैन बेस है. दरअसल, वो बॉलीवुड के सबसे महान एक्टर्स में से एक बन गए हैं. पंकज त्रिपाठी की ज़िंदगी का सफर बहुत ही खूबसूरत और इंस्पायरिंग है,

By: Heena Khan | Published: September 5, 2026 11:09:11 AM IST

pankaj tripathi inspiring story
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Pankaj Tripathi Struggle Story: मिर्ज़ापुर के हमारे “कालीन भैया” पंकज त्रिपाठी का कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा फैन बेस है. दरअसल, वो बॉलीवुड के सबसे महान एक्टर्स में से एक बन गए हैं. पंकज त्रिपाठी की ज़िंदगी का सफर बहुत ही खूबसूरत और इंस्पायरिंग है, जो हमें बताता है कि अगर चाह हो, तो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है. तो, यह सब कैसे शुरू हुआ? बिहार के बेलसंड जैसे छोटे से गाँव में पैदा होने और पले-बढ़े होने से लेकर, बॉलीवुड में इतने कमाल के और मशहूर एक्टर बनने तक, पंकज त्रिपाठी ने अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष और कड़ी मेहनत से भरी ज़िंदगी जी.

इंस्पायरिंग सफर की शुरुआत

5 सितंबर, 1976 को जन्मे पंकज त्रिपाठी एक मिडिल-क्लास ब्राह्मण परिवार में पले-बढ़े. उनका पालन-पोषण बिहार के गोपालगंज के बेलसंड गाँव में हुआ. उनके माता-पिता, पंडित बनारस त्रिपाठी और हेमंती देवी, दोनों छोटे किसान थे. जब पंकज छोटे बच्चे थे, तो उन्हें नेचर बहुत पसंद था. इसके अलावा, उन्हें अपने घर के पास एक नदी में तैरना बहुत पसंद था. इसका कारण यह था कि उनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, इसलिए वे टीवी नहीं देख पाते थे. जब पंकज त्रिपाठी बारह साल के हुए, तो उन्होंने अपने गांव में छठ के बाद होने वाले थिएटर शो में परफॉर्म करना शुरू कर दिया. उस समय उन्हें एक्टिंग पसंद थी, लेकिन वे एक्टर नहीं बनना चाहते थे.

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शुरुआती और हायर एजुकेशन

किसान होने के नाते, पंकज त्रिपाठी के पिता एक ट्रैक्टर खरीदना चाहते थे, लेकिन वो इसका खर्च नहीं उठा सकते थे. वो चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे. उन्होंने उन्हें मनाया ताकि वो अपनी फाइनेंशियल हालत सुधार सकें. एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि अगर उनके पिता ने ट्रैक्टर खरीदा होता, तो वो भी अपने पिता की तरह किसान बनते. पंकज अपने गांव के एक हिंदी मीडियम स्कूल में गए. वो एक एवरेज बच्चे थे, लेकिन हाई जंपिंग और 100 मीटर दौड़ने में बहुत अच्छे थे. 

वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (PCB) में हायर एजुकेशन के लिए पटना चले गए. उन्होंने दो बार कोशिश की लेकिन एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने अपना आइडिया छोड़ दिया. 

जब उन्होंने ‘ड्रामा के लिए हाँ’ कहा

मनोज बाजपेयी जो एक मशहूर एक्टर हैं, एक छोटे से गाँव बेलवा से हैं. वो पंकज त्रिपाठी के लिए एक प्रेरणा बने. वो अनुपम खेर और ओम पुरी जैसे एक्टर्स के बारे में पढ़ते थे जो नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा (NSD) में पढ़ते थे. इससे उन्हें NSD में पढ़ने और एक्टर बनने की प्रेरणा मिली. NSD में एडमिशन पाने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा क्योंकि NSD में एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी है. पंकज त्रिपाठी ने IHM (इंस्टीट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट) का कोर्स किया था जिसे ग्रेजुएशन नहीं माना जाता था. पंकज को ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन मिला, जिसे उन्होंने तीन साल में पूरा किया. फिर उन्होंने NSD में दो बार अप्लाई किया और तीसरी कोशिश में सफल रहे.

मुंबई आने के बाद बदली किस्मत 

पंकज त्रिपाठी अपनी पत्नी मृदुला के साथ 2004 में मुंबई चले गए. मुकेश छाबड़ा, एक जाने-माने डायरेक्टर, जिन्हें पंकज त्रिपाठी के बारे में पता चला, ने अनुराग कश्यप से उन्हें फिल्म गैंग्स ऑफ़ वासेपुर में मौका देने के लिए कहा. इससे पहले उन्हें कभी अच्छा मौका नहीं मिला, लेकिन इस फिल्म के बाद, उन्हें एक ब्रेकथ्रू मिला और उन्होंने अपना नाम बनाया.

शुरुआत में, पंकज त्रिपाठी को फिल्मों में ज़्यादा मौके नहीं मिले, इसलिए उन्होंने टीवी सीरियल, एडवर्टाइजमेंट वगैरह में रोल करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें शुरुआत में कुछ बार रिजेक्ट भी किया गया. चाहे उन्हें कितनी भी बार रिजेक्ट किया गया या वे निराश हुए, उन्होंने कभी अपने सपने को नहीं छोड़ा. वे कुछ टीवी सीरियल में पुलिस इंस्पेक्टर के रोल करते थे. उनका पहला एडवर्टाइजमेंट टाटा टी के लिए था. अपने स्ट्रगल के दिनों में, पंकज त्रिपाठी ने बैकअप प्लान के तौर पर कंस्ट्रक्शन लेबर के तौर पर काम करने का फैसला किया. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें एक स्कूल में नौकरी दिलाकर फाइनेंशियली और मोरली सपोर्ट किया.

सबसे पहले, उन्होंने 2 अक्टूबर 2003 को रिलीज़ हुई एक कन्नड़ फिल्म में रोल किया, जिसका नाम चिगुरिदा कनासु था. जिसके बाद बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म रन, 14 मई 2004 को रिलीज़ हुई.

उनके बारे में इंटरेस्टिंग और कम जानी-मानी बातें

पंकज त्रिपाठी को लिटरेचर पढ़ना, खेती करना और एक स्पिरिचुअल इंसान होना पसंद है. उन्होंने कम बजट में ट्रेनों में पूरे भारत का सफर किया. पंकज त्रिपाठी इरफ़ान खान के फ़ैन थे, वह अपने शुरुआती करियर में उनके स्टाइल को कॉपी करते थे, और बाद में उन्होंने अपना स्टाइल बनाया. वह खाने के शौकीन हैं और उनकी पसंदीदा जगहों में मेघालय, लेह, नुब्रा वैली और मध्य प्रदेश की कुछ जगहें शामिल हैं. उनकी पसंदीदा फ़िल्मों में न्यूटन, गुड़गांव और उनकी टीवी सीरीज़ मिर्ज़ापुर शामिल हैं.

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Tags: bollywoodmirzapurpankaj tripathi
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