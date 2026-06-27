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एक्टिंग छोड़ अब यूट्यूब पर ‘प्रवचन’ करेंगे पंकज त्रिपाठी? खुद को बताया- ‘ऑथेंसिटी कुमार’, ऑडियंस का शॉकिंग रिएक्शन!

IIFA के कनेक्स इवेंट में पंकज त्रिपाठी ने कहा कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगा तो प्रवचन करूंगा, मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा क्योंकि मोटिवेट करने वाले काफी ज्यादा हो गए, जिस पर वहां बैठे लोगों का काफी शॉकिंग रिएक्शन देखने को मिला.

By: Kajal Jain | Published: June 27, 2026 12:05:28 PM IST

एक्टिंग छोड़ अब यूट्यूब पर 'प्रवचन' करेंगे पंकज त्रिपाठी? खुद को बताया- 'ऑथेंसिटी कुमार', ऑडियंस का शॉकिंग रिएक्शन!
एक्टिंग छोड़ अब यूट्यूब पर 'प्रवचन' करेंगे पंकज त्रिपाठी? खुद को बताया- 'ऑथेंसिटी कुमार', ऑडियंस का शॉकिंग रिएक्शन!


बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले दिग्गज एक्टर पंकज त्रिपाठी इन दिनों मिर्जापुर: द मूवी के टीजर रिलीज के बाद सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में एक्टर को आईफा के कनेक्ट्स इवेंट में स्पॉट किया गया, जहां पंकज त्रिपाठी ने अपने बड़े भाई पर हुए हमले की घटना के पीछे की वजह और हेल्थ अपडेट शेयर की. इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में फ्यूचर प्लान्स का खुलासा किया. एक हालिया इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी ने यूट्यूब चैनल खोलकर प्रवचन करने की बात कही.

पंकज त्रिपाठी के जवाब पर ऑडियंस का रिएक्शन

आईफा के कनेक्स इवेंट की होस्ट एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने एक्टर पंकज त्रिपाठी से पूछा कि अगर आप यूट्यूब पर आते हैं या यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना पसंद करेंगे. इस सवाल के जवाब में पंकज त्रिपाठी बेहद मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि ‘मैं प्रवचन करूंगा और मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा.’ पंकज त्रिपाठी की बातें सुनकर वहां बैठी ऑडियंस ठहाके लगाकर हंसने लगती है. 

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अपने इंटरव्यू में आगे पंकज त्रिपाठी एक्टर कहते हैं कि ‘आज के समय में बहुत कम लोग मोटिवेट होना चाहते हैं लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर्स काफी ज्यादा हैं. लोग अब दूसरों को मोटिवेट करने वाले लोगों की तलाश कर रहे हैं लेकिन अब कोई मोटिवेट होने वाले बहुत ही कम लोग बचे हैं.’

नाम है ‘ऑथेंसिटी कुमार’

एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने आईफा की होस्टिंग के दौकान पंकज त्रिपाठी से ऐसे ही कई मजेदार सवाल किए. एक्ट्रेस ने पूछा कि ‘क्या आपको भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने या एक्टिंग में लाउड परफॉर्मेंस देने के लिए कभी प्रेशर फील होता है’ तो पंकज त्रिपाठी साफ इनकार कर देते हैं. एक्टर ने कहा कि ‘मैं ऐसा कोई प्रैशर फील नहीं करता.फिल्ममेकर्स मुझे कहते हैं कि आप जो नेचुरली हो वही स्क्रीन पर प्ले करो. और जो मैं रियल में हूं, मुझे उसी के लिए पेमेंट भी मिलता है.’ अपनी सादगी और रियल एक्टिंग को लेकर मजाकिया अंदाज में पंकज त्रिपाठी ने खुद को ‘ऑथेंसिटी कुमार’ भी कहा.

एक्टर्स को भी करते हैं मोटिवेट

अपने इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि ‘जब भी मैं सेट पर जाता हूं तो वहां ज्यादातर एक्टर्स प्रैशर में होते हैं, जिन्हें देखकर मैं यही कहता हूं कि रिलेक्स रहिए. हमें कोई रॉकेट लॉन्च नहीं करना है इसलिए रिलेक्स रहिए, इतमिनान से रहिए. इसलिए मुझ पर कोई प्रैशर नहीं होता और मैं भी यही चाहता हूं कि दूसरों पर भी प्रैशर न रहे, इसलिए उन्हें आंनद में रहने और प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए कहता हूं.’ पंकज त्रिपाठी ने कहा कि ‘फिल्म का रिजल्ट क्या आएगा, क्या नंबर्स होंगे वो मेकर्स पर डिपेंड करता है इसलिए उस प्रैशर में परेशान नहीं होना चाहिए.’

भाई की सेहत को लेकर दी अपडेट

इवेंट के दौरान पंकज त्रिपाठी ने बिहार में अपने बड़े भाई विजेंद्र नाथ त्रिपाठी पर हुए जानलेवा हमले और ताजा हेल्थ अपडेट शेयर की, उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि वो पहले से काफी बैटर हैं और धीरे-धीरे रिकवर हो रहे हैं. अभी भी उनका इलाज पटना के अस्पताल में चल रहा है. 21 जून को हमले के बाद पंकज त्रिपाठी भी उन्हें देखने पटना पहुंचे. यह मामला जमीन विवाद का था जिसके कारण पड़ोसी ने उनके भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था.

ये भी पढ़ें:- गांजा फूंकने वाले यार-दोस्तों का पता बताओ और ₹2 लाख का इनाम पाओ! क्या है सोशल मीडिया पर वायरल इस दावे का पूरा सच!

Tags: actor pankaj tripathiDia Mirzaiifa connects eventpankaj tripathi
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