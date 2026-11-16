शादी के बीच पंकज कपूर ने दी थी कौन सी धमकी, आयुष्मान खुराना नहीं चढ़े थे घोड़ी; कपिल शर्मा के शो में हुए कई खुलासे

हाल ही में सूरज बड़जात्या और ‘ये प्रेम मोल लिया’ की कास्ट ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में नज़र आई. शो के दौरान कपिल शर्मा ने मेहमानों को उनकी शादी की तस्वीरें दिखाईं, जिससे वे अपने खास दिनों को याद करने लगे और अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्तों से जुड़े किस्से शेयर किए. इस दौरान एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक ने उन दिनों को याद किया कि जब शादी के लिए पंकज कपूर ने एक घंटे की डेडलाइन दी थी. साथ ही धमकी दी थी कि अगर एक घंटे में शादी नहीं हुई तो वह उठकर चले जाएंगे.

दरअसल शो के एक सेगमेंट में कपिल शर्मा ने सूरज बड़जात्या, आयुष्मान खुराना, सीमा पाहवा, सुप्रिया पाठक और अन्य लोगों की शादी की तस्वीरें दिखाईं. जब स्क्रीन पर सुप्रिया और पंकज कपूर की शादी की एक तस्वीर आई तो कपिल ने कहा कि पंकज काफी ‘गुस्से’ में लग रहे थे.

इसके बाद सुप्रिया ने उनके इतने गंभीर दिखने के पीछे की वजह बताई. उन्होंने कहा कि पंकज कपूर और उनकी शादी को 38 साल हो चुके हैं. हमारी शादी के समय पंकज ने एक डेडलाइन दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर शादी एक घंटे के अंदर पूरी नहीं हुई तो वो वहां से चले जाएंगे. वे हर कुछ मिनटों में समय देखते रहे कि शादी पूरी हुई या नहीं.

वहीं,आयुष्मान खुराना ने अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बात की और कहा कि मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं. जब सूरज जी की शादी हुई थी, तब मेरी उम्र भी लगभग उतनी ही थी और मैं 24 साल का था. ताहिरा और मैं एक ही ट्यूशन में जाते थे. पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री और बाद में बायोलॉजी. जब हमने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया, तब मैं 17 साल का था. अपनी शादी के समय मैंने घोड़ी पर बैठने या सेहरा पहनने से मना कर दिया था, लेकिन इस फिल्म में सूरज जी ने मुझसे ये सब करवाया.

सुप्रिया पाठक और पंकज कपूर की शादी के बारे में

दिग्गज कलाकार सुप्रिया पाठक और पंकज कपूर ने 1988 में शादी की. दोनों को प्यार तब हुआ जब वे एक साथ ‘अगला मौसम’ नाम की फिल्म पर काम कर रहे थे, जो कभी रिलीज़ नहीं हो पाई. दोनों की पहले भी शादियां हो चुकी थीं और वे अपने-अपने साथियों से अलग हो चुके थे, जिसके बाद उन्होंने एक-दूसरे के साथ रिश्ता शुरू किया. शादी करने से पहले दोनों ने लगभग दो साल तक एक-दूसरे को डेट किया. पंकज इस रिश्ते को लेकर जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते थे, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें चिंता थी कि नीलिमा अज़ीम के साथ अपनी पहली शादी से हुए उनके बेटे शाहिद कपूर इस रिश्ते पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे.

दीना पाठक थी पंकज से बेटी की शादी के खिलाफ

कहा जाता है कि सुप्रिया की मां दिग्गज अभिनेत्री दीना पाठक इस रिश्ते के खिलाफ थीं. यहां तक कि जब उनके दो बच्चे भी हो गए, तब भी उन्हें यही लगता था कि पंकज आखिरकार सुप्रिया को छोड़ देंगे. सुप्रिया और पंकज के दो बच्चे हैं बेटी सना कपूर और बेटा रूहान कपूर हैं.