दिग्गज एक्टर का बड़ा खुलासा: ‘NSD की कैंटीन में हमें समोसे खिलाता था 10 साल का शाहरुख, नहीं पता था एक दिन दुनिया पर राज करेगा’

शाहरुख खान का नाम सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही नहीं हॉलीवुड में भी बड़े अदब से लिया जाता है. अपनी मेहनत के दम पर शाहरुख दुनिया के सबसे बड़े कलाकारों में शुमार हुए हैं. शाहरुख ने इंडस्ट्री को सबसे खूबसूरत फिल्में दी हैं और देश की जनता को फिल्मों के जरिए यादगार मूमेंट. ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं. शाहरुख खान को अपने करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में 3 साल पहले जवान और पठान रहीं. 30 साल पुराना स्टारडम, लग्जरी लाइफ और सब-कुछ हासिल है. लोग शाहरुख खान की एक्टिंग के साथ-साथ विनम्रता की मिसालें देते हैं. लेकिन जो आज है वो बचपन में दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता था. दिग्गज अभिनेता पंकज कपूर ने बताया कि कभी 10 साल का शाहरुख हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समोसे पहुंचाता था.

कैंटीन में समोसे बेचते थे शाहरुख?

अभिनेता पंकज कपूर ने किंडल कास्ट के यूट्यूब चैनल पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) के पुराने दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि 70 के दशक में वो एनएसडी में पढ़ाई करते थे, तब एक छोटा बच्चा कलाकारों को इंटरवल में समोसे और रीफ्रेशमेंट सर्व करता था. पंकज कपूर बताते हैं कि वो बच्चा कोई और नहीं शाहरुख खान था, जो सब को समोसे पहुंचाते थे.

जब 10 साल के थे शाहरुख

1970 के दशक में दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) के अपने एक्सपीरिएंस शेयर करते हुए पंकज कपूर बताते हैं कि थिएटर ब्रेक में 10 साल के शाहरुख खान बड़े-बड़े कलाकारों के लिए समोसे लाते थे. उन्होंने आगे बताया कि मुझे याद है वो एनएसडी की कैंटीन में खड़े रहते थे और उनके पिता या चाचा कैंटीन चलाते थे. इस वक्त नहीं सोचा था कि यह बच्चा एक दिन आगे जाकर बॉलीवुड पर राज करेगा और उसके साथ फिल्म (राम जाने) में पंकज कपूर काम करेंगे.

NSD से शाहरुख खान का पुराना नाता

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान के पिता मीर राज मोहम्मद खान का दिल्ली में खातिर नामक रेस्टोरेंट था.खुद शाहरुख ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपना ज्यादातर समय अपने पिता के साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की मेस को संभलाने में बिताते थे. शाहरुख ने बताया था कि मैं बहुत क्यूट बच्चा था और मेरा पूरा बचपन बेहतरीन कलाकारों के बीच बीत. मैं उनके साथ घूमता औऱ नाटक देखता था.

कौन-कौन से दिग्गजों संग बीता बचपन

नन्हे शाहरुख अपने स्कूल से लौटने के बाद रोजाना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाते थे और अपनी बहन शहनाज लालारुख का वेट करते थे. शाहरुख खान ने जिन कलाकारों के साथ बचपन में टाइम बिताया, उनमें पंकज कपूर, रघुबीर यादव, राज बब्बर, नसीरुद्दीन शाग, रोहिणी हट्टंगडी औक अनुपम खेर का नाम शामिल हैं. शाहरुख ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैनें इन सब लोगों को देखकर एक्टिंग सीखी है.

कलाकारों ने परखा शाहरुख का टैलेंट

कभी राज बब्बर को बब्बर शेर अंकल बुलाने वाले शाहरुख ने उनके साथ माया मेमसाब में काम किया. राज बब्बर ने ही शाहरुख को सूरज का सातवां घोड़ा, रज़िया सुल्तान और तुगलक जैसे प्रसिद्ध नाटकों से रूबरू करवाया. शाहरुख ने बताया कि रघुबीर यादव अपनी रिहर्सल के दौरान गणपति पूजा के भजन गाते थे. जब उन्होंने डायरेक्टर बैरी जॉन के थिएटर एक्शन ग्रुप (TAG) में एंट्री ली तो एनएसडी के कलाकार ही उनकी भाषा, उच्चारण और एक्टिंग टैलेंट को निखारने में हेल्प करते थे.

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