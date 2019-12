बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. संजय दत्त, अर्जुन कपूर और कृति सेनन की फिल्म पानीपत आज बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. साथ ही दर्शकों को काफी पसंद भी आ रही हैं. ये हम नहीं कर रहे हैं. यह बात खुद इस फिल्म को देखकर आने वाले दर्शकों का कहना है, जो फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी शानदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. दर्शकों का कहना है कि फिल्म की कहानी काफी बेहतरीन होने के साथ सीट से दर्शकों को बांधे रखती है. साथ ही फिल्म को देखने में काफी मजा भी आया. पानीपत फिल्म में अर्जुन कपूर, कृति सेनन और संजय दत्त का लुक काफी इंप्रेसिव देखने को मिल रहा है.

फिल्म में ग्रैंड सेट्स, दमदार डायलॉग और जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है. साथ ही पहली बार अर्जुन कपूर और कृति सेनन स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए हैं, जो उनके फैंस के सा-साथ फिल्म देख रहे दर्शकों को भी काफी पसंद आई, फिल्म लोगो इतनी पसंद आ रही है कि फिल्म के लिए दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित फिल्म पानीपत में अर्जुन कपूर सदाशिव राव भाऊ की भूमिका में नजर आने वाले हैं. वहीं फिल्म में कृति सेनन पार्वती बाई की भूमिका में फिल्म में दिखाई दे रही हैं.

साथ ही संजय दत्त अहम शाह अब्दाली की भूमिका में नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं फिल्म में संजय दत्त की जबरदस्त एंट्री सभी को काफी पसंद भी आई. सोशल मीडिया पर लोग तारीफ करते करते When I was younger this was one of my favourite stories! congratulations @visionworldfilm and @RohitShelatkar for Living The Panipat Dream. वहीं दूसरे यूजर ने लिा कि #Panipat potential is more than 100cr. But just because of ONE reason this movie will not even touch 50CR. वहीं तीसरे यूजर ने लिखा कि Thanks for showing us a glimpse of your dream through the movie. Can totally relate to you Living The Panipat Dream @RohitShelatkar.

When I was younger this was one of my favourite stories! congratulations @visionworldfilm and @RohitShelatkar for Living The Panipat Dream pic.twitter.com/VhA9tnE9dS — Ramesh Bala (@rameshlaus) December 5, 2019

#Panipat potential is more than 100cr. But just because of ONE reason this movie will not even touch 50CR. What a night Mistake 😒😒😒😒 — Nagraj Returns (@CrookBond_D) December 4, 2019

Thanks for showing us a glimpse of your dream through the movie trailer. Can totally relate to you Living The Panipat Dream @RohitShelatkar pic.twitter.com/fWYp4hvIml — Rajasekar (@sekartweets) December 5, 2019

Maratha is looking foregoing in imitation of Living The Panipat Dream appears beyond wondrous then I am magnificent hot to survey that film pic.twitter.com/rMiElcaaul — IshaN #FOLLOWBACK (@ishan1890) December 5, 2019

बता दें कि संजय दत्त, अर्जुन कपूर और कृति सेनन की फिल्म पानीपत की तीसरी लड़ाई पर आधारित है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में मराठाओं और अब्दाली के बीच हुई थी. इस युद्धा को 18 वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक माना जाता है. अगर आप भी इस युद्ध को परदे पर देखना चाहते हैं, तो थिएटर की तरफ अपना रूख कर सकते है.

Living The Panipat Dream tomorrow by watching this wonderful movie on the theatre tomorrow. Can't wait more to watch this movie now. pic.twitter.com/DVCEe92e8f — Zubair (@zubbi_44) December 5, 2019

Intresting and amazing. Living The Panipat Dream pic.twitter.com/qlq9Y9UeCw — தளபதியே தலைவன் (@Proud_VJFan) December 5, 2019

