Home > मनोरंजन > Panchayat को पछाड़, इस वेब सीरीज ने पाई IMDb पर हाईएस्ट रेटिंग! कहानी ऐसी मजेदार की लोटपोट हो जाएंगे आप

Panchayat को पछाड़, इस वेब सीरीज ने पाई IMDb पर हाईएस्ट रेटिंग! कहानी ऐसी मजेदार की लोटपोट हो जाएंगे आप

Best Web Series To Watch: ओटीटी पर कई ऐसी वेब सीरीज है, जिनकी कहानी लोगों का दिल छू गई है और लोगों उन्हें कई बार देख सकते हैं, जिसमें से एक है अमेज़न प्राइम (Amazon Prime Video) की पंचायत (Panchayat), इस वेब सीरीज में अपनापन, हंसने-रोने के असली पल और मासूमियत को बखूबी दिखाया गया है। अगर आप भी ऐसी ही वेब सीरीज को देखना पसंद करते हैं, तो आपको इस वेब सीरीज को भी अपने मस्ट वॉच लिस्ट में एड करना चाहिए, इस सीरीज को पंचायत से ज्यादा IMDb Rating मिली है।

Published By: chhaya sharma
Published: August 28, 2025 23:11:17 IST

Panchayat vs Gullak which web series is Best To watch
Panchayat vs Gullak which web series is Best To watch

Must Watch On OTT: ओटीटी पर हर हफ्ते नई नई वेब सीरीज और फिल्में रिलीज होती है, कई वेब सीरीज और फिल्में ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाती, तो कुछ फिल्में और वेब सीरीज ऐसी होती है, जिन्हें एक बार देखने के बाद उनकी कहानी दिल पर छप जाती हैं। ऐसे ही एक वेब सीरीज है ‘पंचायत’ (Panchayat), जो अमेज़न प्राइम (Amazon Prime Video) पर मौजूद और  ओटीटी की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली और पसंद किये जाने वाली सीरीज में से एक हैं। इस वेब सीरीज में अपनापन, हंसने-रोने के असली पल और मासूमियत को बखूबी दिखाया गया है। अगर आप भी ‘पंचायत’ जैसे वेब सीरीज को देखना पसंद करते है, तो आपको सोनी लीव (SonyLIV) पर मौजूद ‘गुल्लक’ (Gullak) वेब सीरीज भी अपनी मस्ट वॉसच लिस्ट में जरूर शामिल करनी चाहिए। 

‘पंचायत’(Panchayat) पंचायत को कड़ी टक्कर देती है ‘गुल्लक’ (Gullak) 

‘गुल्लक’ (Gullak) वेब सीरीज कई मामलों में ‘पंचायत’(Panchayat) पंचायत को टक्कर दे देती है, इस वेब सीरीज को भी लोगों द्वारा काफी प्यार मिला हैं। सोशल मीडिया पर इस सीरीज के कई क्लिप वायरल होते रहते हैं। वेब सीरीज ‘गुल्लक’ को देखते हुए आपको खुद की ज़िन्दगी, परिवार, और बचपन के कई यादें ताज़ा करने का मौक़ा मिलता है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे आसानी से अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। IMDb पर भी ‘गुल्लक’ को ‘पंचायत से ज्यादा अच्छी रेटिंग मिली है। 

वेब सीरीज ‘गुल्लक’ (Gullak) की कहानी

पॉपुलर वेब सीरीज ‘गुल्लक’ की कहानी मिडिल क्लास फैमिली के जीवन को दिखाती हैं, जिसमें परिवार की खुशियों और हंसी ठिठोली  के साथ साथ मुश्किलों को भी दिखाया जाता हैं।  वेब सीरीज ‘गुल्लक’ में  मिश्रा परिवार के साथ साथ एक पड़ोसन की दास्ताँ को भी दिखाया गया है। ‘गुल्लक’ में दिखाई गई कॉमेडी परिवार की तकरार के साथ साथ अचार के मसले को लेकर और कभी रिजल्ट आदि जैसे सभी आम मसलो पर देखने को मिलती है और पड़ोसन की भी कॉमेडी इसमें काफी जबरदस्त है। ‘गुल्लक’ के सभी किरदार बेहद शानदार है और उनकी अदाकारी की तारीफ भी हर किसी ने की है। इस वेब सीरीज ‘गुल्लक’ चुके हैं और 5वां सीजन जल्द ही आ सकता है। IMDb Rating की बात करें तो Panchayat को IMDb पर 9.0 रेटिंग मिली है और गुल्लक को 9.1की रेटिंग मिली है।

Tags: best web seriesBest Web Series To WatchGullakMust Watch On OTTPanchayat
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
Panchayat को पछाड़, इस वेब सीरीज ने पाई IMDb पर हाईएस्ट रेटिंग! कहानी ऐसी मजेदार की लोटपोट हो जाएंगे आप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Panchayat को पछाड़, इस वेब सीरीज ने पाई IMDb पर हाईएस्ट रेटिंग! कहानी ऐसी मजेदार की लोटपोट हो जाएंगे आप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Panchayat को पछाड़, इस वेब सीरीज ने पाई IMDb पर हाईएस्ट रेटिंग! कहानी ऐसी मजेदार की लोटपोट हो जाएंगे आप
Panchayat को पछाड़, इस वेब सीरीज ने पाई IMDb पर हाईएस्ट रेटिंग! कहानी ऐसी मजेदार की लोटपोट हो जाएंगे आप
Panchayat को पछाड़, इस वेब सीरीज ने पाई IMDb पर हाईएस्ट रेटिंग! कहानी ऐसी मजेदार की लोटपोट हो जाएंगे आप
Panchayat को पछाड़, इस वेब सीरीज ने पाई IMDb पर हाईएस्ट रेटिंग! कहानी ऐसी मजेदार की लोटपोट हो जाएंगे आप
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?