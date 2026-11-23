ओटीटी की दुनिया की लोकप्रिय सीरीज ‘पंचायत’ अपने पांचवें सीजन के साथ एकबार फिर से लौट आई है. इस बार बनराकस सचिव जी का जीना हराम करेंगे. इसके अलावा रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी. देखें ट्रेलर में क्या है खास.

ट्रेलर में क्या देखने को मिला?

ट्रेलर में फुलेरा में हुए नए घटनाक्रम की झलक दिखाई गई है, जहां कुर्सी तो बदल गई है, लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है. प्रधानजी (रघुबीर यादव) को गद्दी से दूर ज़िंदगी में एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है, जबकि सचिवजी (जितेंद्र कुमार) अपनी पर्सनल इच्छाओं, दोस्ती और पंचायत में बदलते पॉलिटिकल इक्वेशन के बीच फंसे हुए हैं.

कहानी में एक और ट्विस्ट यह है कि सचिवजी का रिंकी (संविका) के साथ रिश्ता एक अनजान दिशा में जा रहा है. जाने-पहचाने चेहरों की वापसी और नई चुनौतियों के बीच, फुलेरा एक बार फिर अपने हिस्से के हंगामे के लिए तैयार है. क्या सचिवजी को आखिरकार अपनी खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी? और क्या नया प्रधानपति फुलेरा की ज़िम्मेदारी संभाल पाएगा? सीज़न के रिलीज़ से पहले ट्रेलर फैंस के मन में कई सवाल छोड़ गया है.

सीरीज के बारे में

दीपक कुमार मिश्रा के डायरेक्शन में बनी, पंचायत सीज़न 5 को दीपक कुमार मिश्रा, चंदन कुमार और अरुणाभ कुमार ने बनाया है, और चंदन कुमार इसके राइटर हैं. इस सीरीज़ को द वायरल फीवर (TVF) ने प्रोड्यूस किया है. नए सीज़न में जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवार, फैज़ल मलिक, चंदन रॉय, संविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक जैसे बहुत पसंद किए जाने वाले कलाकार वापस आ रहे हैं. पंचायत सीज़न 5 का प्रीमियर 3 दिसंबर, 2026 को सिर्फ़ प्राइम वीडियो पर होगा. यह सीरीज़ पूरे भारत और दुनिया भर के 240 से ज़्यादा देशों और इलाकों में स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगी.

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