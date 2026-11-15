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Panchayat 5 Release Date: ‘पंचायत’ सीजन 5 की रिलीज को लेकर हुआ बड़ा खुलासा! मेकर्स ने खुद शेयर की जानकारी

Panchayat Season 5: हाल ही में प्राइम वीडियो ने'पंचायत' से जुड़ा एक पोस्ट साझा किया और सीरीज की रिलीज को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है. जानिए इसमें क्या है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 15, 2026 10:17:49 PM IST

पंचायत 5
पंचायत 5


प्राइम वीडियो ने कन्फर्म किया है कि ‘पंचायत’ का पांचवा सीज़न साल 2026 में प्रीमियर नहीं होगा. यह खबर एक क्रिप्टिक पोस्ट के ज़रिए बताई गई है जिसमें दुर्गेश कुमार भूषण शर्मा की फोटो लगाई है, जो बनराकस के रोल में हैं. 

पोस्ट में क्या बताया गया?

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर सीरीज की रिलीज से जुड़ा पोस्ट किया है. इसमें दुर्गेश कुमार उर्फ बनराकस की एक तस्वीर शेयर करते हुए, एक फोटो में लिखा पंचायत सीजन 5 इस साल नहीं आएगा. इसके बाद मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, ‘हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि पंचायत का अगला सीज़न कैद हो गया है.’ यानी की अब सीरीज का पांचवां सीजन दर्शकों को 2027 में देखने को मिलेगा. 

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डायरेक्टर ने अक्टूबर-नवंबर में रिलीज की बात कही थी

पंचायत 5 की रिलीज की यह घोषणा डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा के पहले दिए गए बयान के बाद हुई है. उन्होंने सितंबर में बताया था कि ‘पंचायत 5’ की एडिटिंग चल रही है और यह अक्टूबर या नवंबर में रिलीज हो सकता है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि अभी तक इसकी रिलीज डेट तय नहीं हुई.

पंचायत सीरीज का अब तक का सफर

पंचायत के पहले सीजन का प्रीमियर 3 अप्रैल, 2020 को हुआ था, जिसमें दर्शकों को फुलेरा के काल्पनिक गांव से मिलवाया गया था. दूसरा सीज़न 18 मई, 2022 को आया, और उसके बाद तीसरा सीज़न 28 मई, 2024 को आया. चौथा सीज़न 24 जून, 2025 को प्रीमियर हुआ और इसने भारत और इंटरनेशनल लेवल पर व्यूइंग रिकॉर्ड तोड़ दिए. यह सीरीज़ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है.

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Tags: panchayat 5 release datePanchayat Season 5Panchayat Season 5 Update
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